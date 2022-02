XALIMANEWS-Ce samedi, on jouera la 5ème et dernière journée des matchs aller dans les 2 poules. Dans le groupe A, le Disso champion en titre qui sort d’une défaite devant ISEG va recevoir le DUC second du groupe. A Kédougou, la Renaissance de Tivaouane tentera de consolider sa première place devant les Gazelles.

Ce samedi, tous les chemins mèneront vers Guediawaye pour les férus de handball, et pour cause, il s’y déroulera le choc majeur de cette 5ème journée. Au terrain Disso, ses pensionnaires vont recevoir les Duchesses. Quatrième de la poule avec 8 pts, le champion en titre Disso crédité de 2 victoires et 2 défaites dont une dernière contre ISEG lors de la journée précédente (28-23), devra se ressaisir sous peine de se voir distancé dans la course aux demi-finales des plays-offs. Cependant, la tâche ne sera pas aisée du tout devant une équipe du DUC positionnée en 2ème position dans la poule (10 pts) et qui sort d’un premier revers face au leader Renaissance de Tivaouane (34-31). A Guédiawaye, les empoignades vont être rudes, d’autant plus que chez les Locales, se trouvent 3 transfuges Étudiantes, Mame Diarra Ndiaye, Gnilane Sarr et Bineta Cissé. L’année dernière, ces 2 formations s’étaient rencontrées 3 fois, pour autant de victoires pour les Banlieusardes. Monstres sacrés du handball féminin local, ces 2 formations ont vu leurs suprématie commencées à être contestées par d’autre équipes aux dents longues. Pour Disso, l’enjeu de ce match, c’est la gagne pour se rapprocher de la tête du classement, à défaut, ses chances de qualifications seront amoindrie. Quand au DUC, une victoire va lui permettre de consolider sa position. En tout cas, ce sera une véritable bataille de tranchées entre partenaires d’Astou Mbaye, Aissatou Mané, Ndawa Dieye, contre celles de Sofiatou Diatta, Mame Diarra Sagna et Aby Sarr. Un peu plutôt, au Stadium Iba Mar Diop, l’ISEG (3e, 9 pts) devrait s’imposer devant Kaffrine (5e, 6 pts) qui a engrangé une première victoire devant Gazelles de Kédougou (20-19), pour coller aux basques des Tivaouanoises. A Kedougou, les Gazelles qui comptent 4 défaites en autant de sorties, vont recevoir le leader la Renaissance de Tivaouane (1er, 11 pts). Les Kedougoises qui sont lanternes rouges avec 4 points, sauf miracle, n’ont aucune chance devant les visiteuses qui voudront gagner pour consolider leur fauteuil de leader de la poule A.

Dans la poule B, le leader Golf (1er, 12 pts) aura un déplacement périlleux à négocier face à son dauphin Djadji Sarr (2e,10 pts). Les Dakaroises créditées de 4 victoires d’affilée voudront pas s’arrêter en si bon chemin et comptent enchaîner, pour fortifier leur première place. Mais en face, se dressera l’équipe locale, qui a fait plier le vice champion Diamono lors de la 2ème journée. Cette confrontation entre les 2 premiers au classement du groupe B, sera un sommet de handball. Et si Djadji Sarr parvenait à freiner l’ambitieux Golf ? En tout cas, ça va pas être une partie de plaisir pour les Saint Louisiennes, face à la bande à Fatou Coundoul, Salemata Camara et Sira Kanouté. Au même moment, à Guédiawaye, le Diamono (3e, 8 pts) devrait enchaîner devant Gaston Berger (5e, 4 pts) après sa victoire à Rufisque face au Saltigué (30-17). Avec son groupe composé de Awa Cissé, Sokhna Ndoye, Mame Saï Dione, Maimouna Dia et autres, le club du quartier Cheikh Wade paraît supérieur à la formation saint louisienne, et sans coup férir, doit s’imposer pour se positionner en vue de la qualification pour les demi-finales. Enfin, l’Olympique de Diourbel (4e, 8 pts), battu dernièrement par Golf (29-24), cherchera un 3ème succès devant la lanterne rouge Saltigué (6e, 4 pts) qui sort d’un revers.

Programme 5ème journée Championnat Élite Dames

Samedi 26 février 2022

Poule A

16h 00 ISEG/Kaffrine 16h 45 Disso/DUC 16h 45 Gazelles Kedougou/Renaissance

Poule B

15h 30 Diamono/Gaston Berger 15h 30 Olympique Diourbel/Saltigué 17h 00 Djadji Sarr/Golf HBC