Il a fallu attendre la 5ème journée pour voir enfin la première victoire du champion en titre l’ISEG Sport. Les partenaires de Maimouna Gueye Nani, portées par Madjiguene Diop (15 buts) et Amy Konaté la fausse soeur et transfuge de RHC Tivaouane (10 buts), ont réalisé une belle opération devant les coéquipières d’Aminata Fall (11 buts. Du coup, l’ISEG remonte dans le classement (6e, 7 pts-24) alors que la RHCT devient bon dernier (8e, 6 pts-9). L’Olympique de Diourbel, comptant un match en moins quitte la lanterne rouge (7e, 6 pts+3) après sa victoire sur Golf (35-25). Les coéquipières de Mame Diallo, Fama Seck et Rokhy Dione (10, 11 et 6 buts) ont infligé aux coéquipiers de Mame Anta Bathily (7 réalisations) et Rokhyatou Traoré (6 réalisations) leur 2ème défaite en championnat. Avec ce revers, Golf (3e, 11 pts-7) laisse la seconde place à Disso (3e, 11 pts+8). L’équipe de Wakhinane Nimzatt a partagé les points en déplacement (25-25, face à Djadji Sarr qui occupe provisoirement la 4ème place (10 pts+1). Dans la course au titre, les protégées d’Adama Samb lache des points précieuses.

