Handball-Championnat Élite Dames/J5 : solide, Disso s’adjuge le derby devant son dauphin Diamono (34-27) et conforte son fauteuil en leader invaincu

XALIMANEWS-Ce samedi au jardin public de Rufisque dans le cadre de la 5ème journée du championnat Élite, Disso s’est adjugé le derby de Guédiawaye en dictant sa loi à Diamono (34-27). Du coup, les filles de Wakhinane Nimzatt enchaînent un 5ème succès en autant de sorties et confortent leur première place en étant les seules invaincues du championnat.

Quelle solidité dans cette équipe de Disso ! Pour sa cinquième sortie, la formation du quartier Wakhinane de Guédiawaye était opposée à son éternelle rivale et dauphin, Diamono du quartier Cheikh Wade. Pour ce derby de la grande mégapole de Guédiawaye, Disso a été dominatrice. Pourtant après la moitié de la première mi-temps, les deux équipes étaient à égalité après un chassé croisé, jusqu’à une énième égalité (9-9). Le temps que Fama Sall et ses partenaires, très solides, avec leur bloc plus compact, appuient sur l’accélérateur pour mieux terminer cette première période, en devançant leurs adversaires de 4 buts (14-10). En seconde période, les championnes de 2021, avec une Bineta Cissé retrouvée et qui a réalisée sa meilleure prestation depuis le début de saison, vont faire face à la révolte des championnes en titre, qui sous l’impulsion de Adja Dior Niang qui dégaine 3 fois de suite et une Awa Cissé décisive dans ses buts, vont grignoter leur retard et parviennent à revenir à moins un (16-15). Mais à chaque fois que Diamono essaie de recoller au score, les leaders, avec un quatuor composé de Bineta Cissé-Marieme Diène-Amy Konaté et Rokhy Dione, sonnaient à nouveau la charge. Beaucoup plus fringante, la formation de Disso va contrôler la partie pour finalement s’imposer de 7 buts d’avance (34-27). Un succès qui porte les empreintes de Bineta Cissé l’une des deux meilleures marqueuses du match (7 buts), la très précieuse Amy Konaté (6 buts) et les partitions remarquées de Rokhy Dione (4 buts) et Marième Diène (3 buts) dans oublier une solide Fama Sall dans les buts. Du côté de Diamono qui concède du coup son premier revers, Adja Dior Niang Mama meilleure marqueuse de la partie à égalité (7 buts) et Sokhna Ndoye, ont essayé de sublimer leurs partenaires, mais vainement.

Avec 5 victoires, dont 4 contre des prétendants au titre tels que Golf, Djadji Sarr, DUC et Diamono, Disso (1er, 15 pts+30) se profile comme un redoutable adversaire pour le moment et impose un rythme de champion en ce début de saison, en reléguant son rival du jour à 3 points