Handball-Championnat Élite Dames/J6 : Fin de série pour le leader Disso contraint au nul par Gaston Berger, Golf enchaine, Djadji Sarr s’adjuge le derby face au DUC, Diamono renoue avec le succès

XALIMANEWS-Ce week-end, quatre matchs dont trois captivants le samedi, étaient au programme, chacun offrant des affrontements tendus. Le point culminant de cette 6e journée fut le match nul du leader, Disso.

À Saint Louis, l’équipe de Disso, qui avait enregistré 5 victoires consécutives, espérait maintenir sa série contre Gaston Berger, motivée à se rattraper après sa défaite face à Toubacouta. Les Dakaroises ont dominé la première période avec une avance de 5 points à la mi-temps (14-9). Cependant, la seconde période a vu une réaction impressionnante de l’équipe adverse, sous le guide de Ndeye Coumba Niass (11 buts) qui a réussi à rattraper un déficit de 3 buts à 3 minutes de la fin, aboutissant finalement à un match nul 23-23. Disso (1er, 17 pts), malgré les 7 réalisations de Marième Ly et Bineta Cissé et Amy Konaté, créditée de 4 buts chacune, a vu sa série de victoires se terminer mais reste en tête du classement. Simultanément, au jardin public de Rufisque, le DUC, après une première victoire contre Diourbel suite à 4 défaites consécutives, affrontait Djadji Sarr, cherchant à grimper au classement. Ce match serré a vu une lutte acharnée, avec un écart de seulement 2 buts à deux reprises en première période (6-4) et (7-5), le DUC, menant 14-13 à la mi-temps. La seconde période a maintenu le même niveau d’intensité, avec les locales guidées par la meneuse Oumy Gueye (4 buts), Safietou Diatta (8 buts) et Absatou Cissé (9 buts), gardant une légère avance malgré la pression constante de leur adversaire. Finalement, Djadji Sarr, porté par l’excellente Ailière Ndeye Fatou Sow, très efficace en position désaxée (8 buts), Khady Pene (6 buts), Marieme Ndiaye (6 buts) et Khady Lo (5 buts), a réussi à égaliser à 23-23 à la 50e minute avant de prendre les devants pour finalement l’emporter (34-30), prenant ainsi consolidant sa troisième place avec 14 points. Pendant ce temps, le Golf HBC, dauphin du leader, a bien géré son déplacement à l’intérieur contre Toubacouta. Menées par Salimata Fall (8 buts),Mame Anta Bathily (6 buts), Diakhere Coundoul (5 buts), les joueuses du Golf ont pris l’avantage à la mi-temps avec un score de 13-9. Bien que Toubacouta ait montré de la résilience en seconde période, elles ont finalement perdu 31-26, maintenant le Golf à la deuxième place avec 15 points, malgré les efforts de Rose Diatta, la du meilleure marqueuse du match avec 9 buts.

Le dimanche, Diamono a dominé l’Olympique de Diourbel lors du dernier match de la 6e journée chez les Féminines, remportant la victoire 25-16. Sokhna Ndoye a brillé avec 15 buts, reprenant ainsi la première place au classement des meilleures marqueuses du championnat avec un total de 60 réalisations en 6 matchs, devant Rose Diatta (56 buts). Avec une réaction encourageante de Diourbel avec la prometteuse et jeune Amy Ciss, Diamono n’a gagné que d’un seul but d’écart en seconde période (9-8), conservant ainsi sa troisième place au classement.

Classement après 6 journées

1 Disso (17 pts+30)

2 Golf (15 pts+27)

3 Diamono (15 pts+14)

4 Djadji Sarr (14 pts+22)

5 Gaston Berger (11 pts-2)

6 Toubacouta (10 pts-14)

7 DUC (8 pts-10)

8 O Diourbel (5 pts-67)