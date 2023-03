D’abord, ce samedi, l’Olympique de Diourbel (7e, 7 pts-8) va recevoir l’ISEG d’Ami Konaté et Marième Diene (6e, 9 pts-27) à Thiès. Les partenaires de Rokhy Dione sortent de défaite devant Diamono (34-23) alors que les championnes en titre ont accroché Disso (26-26). Le vainqueur peut s’eloigner de la zone rouge. Toujours ce samedi à Saint Louis, Djadji Sarr de Mareme Ndiaye (3e, 13 pts+12), victorieux (37-26) de la Renaissance de Tivaouane lanterne rouge (8e, 7 pts-20) va acceuillir la tonitruante équipe du DUC conduite par Absatou Ciss (2e, 13 pts+12) et qui a maitrisé Golf HBC la journée passée (30-25). Les 2 équipes sont a égalité parfaite et le vainqueur de ce choc peut solidement rester dauphin du leader. Ce dernier recevra le dimanche à 17h 45, la Renaissance de Tivaouane de Ngoné Diop. Diamono (1er, 18 pts+35) qui a remporté jusque la tous ces 6 matchs voudra terminer la phase aller avec le plein de points et conforter son fauteuil. Cependant, l’adversaire qui porte le bonnet d’âne du championnat va essayer de se rebiffer pour engranger un second succès. Mais, que ca risque d’être corsé face à Sokhna Sai Dione et partenaires. Enfin, pour le dernier match de ce week end, Disso (3e, 13 pts+8) va recevoir Golf (4e, 12 pts-2) ce dimanche soir à 20h 30 à Amadou Barry. L’equipe de Wakhinane Nimzatt contrainte au nul (26-26) par l’ISEG voudra renouer avec le succès après 3 nuls de rang. Les championnes de 2021 conduites par Binera Cissé, feront face à une bête blessée, battue par le DUC (30-25) au tour précédent. Fatou Coundoul et coéquipières doivent se reptendre après la gifle reçue face aux Etudiantes. Malheur à la formation perdante, car elle va lâcher des points et sera distancée dans la course au titre.

