Handball-Championnat Élite Dames/J7 : Disso en maîtrise devant Diourbel consolide son fauteuil, Diamono enchaîne et devient dauphin, Djadji Sarr scalpe Golf et rejoint le podium, DUC souffle face à Toubacouta

XALIMANEWS-Ce week-end se jouait la 7e journée du championnat Élite Dames. A Diourbel, Disso en solide leader est allé battre (28-18) l’Olympique, à Toubacouta, le DUC a réussi la bonne opération en surprenant l’équipe locale (33-20). Au jardin public de Rufisque, Djadji Sarr a scalpé Golf (35-33) pour monter sur le podium alors que Diamono a repoussé (27-24) Gaston Berger pour s’adjuger la place de dauphin.

Finalement, Golf n’est pas parvenu à décrocher pas son troisième succès consécutif sur Djadji Sarr. Le choc de cette 7e journée a tourné en faveur des Saint Louisiennes, qui ont pris leur revanche sur les Dakaroises qui les avaient battues par deux fois la saison écoulée. Dans ce derby qui a débuté sur les chapeaux de roue, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Et après plusieurs égalités, Djadji Sar qui a pris l’avantage avec le plus gros écart du match jusqu’alors (11-8), se fait renverser par Golf qui va mener à la pause (18-16). Au retour des vestiaires, les Saint Louisiennes égalisent rapidement (18-18), puis reprennent du poil de la bête avec des performances notables Fatou Mendy Fall (8 buts), Marème Ndiaye (7 buts) Khady Top (5 buts), Khady Pene (4 buts) combinées au réveil de Khady Lo (4 buts), pour s’imposer finalement de deux buts (35-33). Chez les Golfoises, Mame Anta Bathily et Aminata Dia se sont illustrées avec 7 buts chacune. Avec cette bonne opération, Djadji Sarr remonte sur le podium (3e, 17 pts) et se positionne dans la course au titre. À Diourbel, le leader Disso a retrouvé le chemin de la victoire après son match nul à Saint Louis (23-23), battant largement Gaston Berger 28-18 pour conserver sa place en tête avec 20 points. Le succès des filles de Wakhinane Nimzatt porte les empreintes de Marième Ly et Amy Konaté, créditées chacune de 7 buts, tandis que chez les Locales, Mame Diallo créditée de 5 buts , Fama Seck (4 buts) ont essayé de tenir la dragée haute aux Visiteuses. En déplacement, Les Étudiantes remportent une victoire prometteuse, dominant Toubacouta avec une détermination impressionnante. Avec une avance de 6 buts à la mi-temps, le DUC, porté par Oumou Dione (6 buts) Safietou Diatta (5 buts), Absatou Cissé (5 buts) voire Coumba Sy Diakhate (4 buts) remporte le match avec un écart de 13 buts (33-20), malgré les 9 réalisations de Rose Diatta de Toubacouta. Cette victoire qui peut servir de déclic, propulse les Étudiantes à la 6e place. Pour le dernier match de la 7e journée, Diamono a réussi à s’emparer de la deuxième place du classement en battant Gaston Berger (27-24) Les championnes en titre ont fait honneur à leur standing, guidées par Sokhna Ndoye (6 buts), Mariame Gaye (6 buts), Sokhna Saï Dione (5 buts) et Adja Dior Niang (5 buts). Menant avec une avance de 4 buts à la mi-temps et malgré la résilience de son adversaire en seconde période, Diamono a su conserver son avantage pour remporter la victoire 27 à 24. Ce succès propulse la formation championne en titre à la deuxième place du classement, à seulement deux points du leader, Disso.

Résultats de la 7e Journée :

Toubacouta/ DUC (20-33)

Golf/ Djadji Sarr (33-35)

Olympique Diourbel/ Disso (18-28)

Diamono/Gaston Berger (27-24)

Classement Dames

1-Disso (20 pts, +40), 2-Diamono (18 pts, +17), 3-Djadji Sarr (17 pts, +24), 4-Golf (16 pts, +25), 5-Gaston Berger (12 pts, -4), 6-DUC (11 pts, +3), 7-Toubacouta (11 pts, -27), 8-Olympique Diourbel (6 pts, -77)