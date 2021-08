XALIMANEWS-Ce week-end le championnat élite dames, jouait sa 7ème journée dans la zone centre ouest et au terme des 2 matchs disputés, le Disso a arraché la victoire face au champion en titre le DUC (27-26), et l’ISEG Sports a enregistré sa première victoire au dépens du Saltigué de Rufisque (26-25).

Dans le cadre de cette 7ème journée du championnat Élite dames, l’ISEG Sports seule équipe qui n’avait pas encore remporté de victoire dans la zone, se devait de battre le Saltigué sous peine d’être laché par la meute et voir ses chances de qualification amoindries. Dernières de la zone, les filles du duo Adama Samb-Youssou Sangharé, ont pris leur revanche sur les Rufisquoises qui les avaient battues à l’aller (26-25). Après une égalité de 14 réalisations partout à la mi-temps, les Étudiantes de l’ISEG, guidées par Amy Diop excellente dans les cages, et Bineta Diop sortie du banc, ont obtenu leur première victoire de la saison (26-25) et se relancent dans la course à la qualification aux play-offs. Cependant, malgré sa victoire, ISEG Sport (5e, 8 pts) reste dernier de la poule, à 2 points de Diamono, exempté (3e, 10 pts) et de son malheureux adversaire, le Saltigué (4e, 10 pts). Il reste 3 journées dans cette zone.

Dans l’autre match de cette zone centre ouest, le DUC champion en titre et leader de la poule, faisait face à Disso, qui l’avait battu au match aller (30-34) avant d’être pénalisé d’une défaite pour avoir utilisé 2 joueuses non qualifiées. Les joueuses de Guédiawaye, revanchardes après avoir perdu 2 matchs gagnés sur le terrain, par pénalités, voulaient se payer la peau des Étudiantes dans ce derby de la journée. Dominateur, Disso, qui jouait son premier match de la saison sans son coach titulaire Khadim Gueye décédé d’une courte maladie, comptait remporter la victoire pour honorer la mémoire du disparu. Durant la première période, les filles de Baldé, président de la Ligue de Dakar de Handball, prennent les choses du bon côté et semblent filer droit vers une victoire sans accroc. Mais les Tenantes du DUC ne l’entendent pas de cette oreille et vont faire honneur à leur rang en grignotant l’avance des Banlieusardes pour finalement revenir à leur hauteur en seconde période. A 3 secondes de la fin du match, le score fut de 26 partout, et Disso à pu profiter d’un 7m pour décrocher le Paradis par Aissatou Mané, qui n’a pas tremblé pour offrir à ses partenaires, une victoire à la Purrhus (27-26). Grâce à cette quatrième victoire de rang qui porte les signatures d’Aissatou Mané, Simone Ndiaye et Fatoumata Diaw, toutes créditées de 6 buts chacune, le Disso (2e, 12 pts) revient à 2 points de son adversaire, le DUC premier avec 14 pts. Ces 2 équipes son presque assurés de disputer les play-offs et les 2 autres tickets seront âprement disputés entre Diamono, Saltigué et ISEG Sports.

Dans la course pour le titre, il faudra compter avec cette équipe de Disso, l’un des meilleurs effectifs du circuit féminin, si ce n’est la meilleur et qui ambitionne de remporter à nouveau le titre, après 2016. Mais Le DUC et la Renaissance de Tivaouane (zone centre nord), sont 2 équipes qui peuvent aussi aspirer au sacre.

Dans les zones, centre nord et centre est, il reste 1 journée à jouer. Nous y reviendrons prochainement pour faire l’état des lieux.