Dans la poule A, les 2 premiers, ISEG Sports (1er, 18 pts+36) et la Renaissance de Tivaouane (2e, 18 pts+27) vont se livrer une farouche opposition ce samedi au stadium Iba Mar Diop. Les 2 équipes qui comptent le même nombre de points avaient fait match nul lors du match aller (34-34). Pour ce choc dantesque, l’équipe victorieuse fera un pas vers la qualification. Astou Ndiaye et partenaires qui rencontreront le champion en titre Disso lors de la prochaine journée, doivent s’imposer pour ne pas avoir à disputer une « finale » face à la clique de Ndawa Dièye. Cependant, la bande à Ngoné Diop et Amy Konaté sera difficile à manoeuvrer. A Kaffrine, Disso (3e, 17 pts), d’un cran supérieur, doit s’imposer face à l’équipe locale (5e, 10 pts) et se projeter vers le choc face à ISEG qui l’avait battu à l’aller. Enfin, le DUC (4e, 13 pts) qui n’a plus espoir pour disputer les demies doit battre la formation des Gazelles de Kedougou lanterne rouge (6e, 7 pts), pour sécuriser son maintien

