Dans la poule B, il y’avait un alléchant choc Diamono/Golf, le vice champion face au leader et promu, le Golf HBC. Un derby de la banlieue, sous forme de duel entre les 2 prolifiques guides, Sokhna Ndoye ( Diamono) et Salemata Camara (Golf). Le match a tenu toutes ses promesses, avec beaucoup d’intensité et d’engagement. Après une première période équilibrée (10-10), les Golfoises infligent un 3-0 aux vices-championnes grâce à Diakhere Coundoul qui marqua 3 buts coup sur cup, de retour aux vestiaires (13-10). Désireuses recoller au score, les partenaires de Theresia Gomis vont courir derrière le score, et à 5 minutes du terme le score fut de 20 à 16 en faveur du leader. Le temps que Moussa Sy prend son dernier temps mort, et la jeune pousse de Diamono se révolta. Agressive en défense, Salemata tenue en marquage individuelle, la formation du quartier Ndiarème parvient à recoller au score (22-22), et mena même la course en tête (23-22) 10 secondes de la fin. En position favorable avec la possession en attaque, Sokhna Ndoye la meilleure marqueuse du match (13 buts), après une belle chevauchée, rata la balle de break devant Murielle Diogba, décisive, qui réalisable parage salvatrice. Sur le contre, l’insaisisable Salemata (11 réalisations) ne se fit pas prier pour arracher l’égalisation (23-23). Golf a eu peur, mais s’est rattrapé, heureusement pour Diamono (2e, 18 pts+21), la défaite de Djadji Sarr (2e, 18 pts+31) devant l’Olympique de Diourbel (4e, 16 pts), le maintient dans la course. Pour le dernier match de la poule B, Saltigué (5e, 14 pts-30) a disposé (26-24) à domicile de Gaston Berger (26-24).

