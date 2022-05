Dans la poule A, le champion en titre Disso est devenu leader pour la première fois depuis le début du championnat, après un démarrage compliqué en concédant 2 revers en 4 sorties de rang. Le club cher au président de la Ligue de handball de Dakar Demba Baldé, a acquis le droit de s’emparer du fauteuil, en prenant sa revanche sur ISEG Sport qui avait remporté la manche aller (31-26). Ce derby joué au stadium Amadou Barry, a été âprement disputé entre 2 équipes déterminées à remporter les 3 points de la victoire. La première période fut très serrée, remportée par Disso (10-9). En seconde de période, les Championnes en titre ont semblé se détacher, menant par moment avec un écart conséquent, (14-11, 16-12, 18-15), mais c’était sans compter avec la détermination des partenaires d’Oumou Sow, créditée d’une bonne partie avec 4 réalisations. Ces dernières sont même revenues à un point, à 2 minutes de la fin (20-19), avant que Bineta Cissé, d’un but subtil, remet son équipe dans la marche du succès (21-19). Du coup, Disso (1er, 23 pts+83), s’empare du fauteuil, au détriment de d’ISEG (2e, 22 pts+35). Chez les vainqueurs, Mame Diarra Ndiaye, créditée d’un 100% sur les 7 mètres, reste la meilleure réalisatrice avec 6 buts, suivie d’Aissatou Mané et Gnilane Sarr (5 buts chacune). Chez les perdantes, Tolno, d’habitude prolifique, a été réduite à 2 buts, là oû Maimouna Nani et Ndella Sène ont eu 3 réalisations chacune, sans oublier l’excellent match de Ndeye Sokhna Sene dans les buts. Dans l’autre match, opposant les 2 équipes condamnées par la descente, Gazelles (6e, 11 pts-95) et Kaffrine (5e, 13 pts-70), elle a été remportée par la première nommée (23-26). Le match DUC (4e, 16 pts+11)/Renaissance (3e, 19 pts+26), se jouera ce mercredi. Les Tivaouanoises auront besoin d’une victoire face aux Étudiantes et enchaîner par une autre lors de la dernière journée, tout en espérant une défaite de Golf ou d’ISEG, pour rallier les Play-Offs.

