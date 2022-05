XALIMANEWS-Cette avant dernière journée qui se jouera ce week-end, pourrait être décisive pour certaines équipes qui rêvent de Plays-Offs. Dans la poule A, l’ISEG Sport (1er, 21pts+37) pourrait obtenir sa qualification en cas de succès lors de son périlleux déplacement à Guediawaye face à son dauphin Disso (2e, 20 pts+172), qui rêve de revanche. Dans la poule B, le leader Golf (1er, 20 pts+33) aura besoin d’une victoire pour se qualifier lors de son déplacement à Diourbel face à l’Olympique (4e, 16 pts-10), qui reste mathématiquement en course.

Les rencontres de ce week-end comptant pour l’avant dernière journée des phases de groupe, revêtent d’une grande importance pour les équipes, dont certaines sont en quête de qualification, d’autres pour engranger des points en vue d’un maintien.

Dans la poule A, le leader ISEG Sport (1er, 21pts+37), qui a besoin d’une victoire pour se qualifier après son succès face à la Renaissance (31-30), aura une partie très difficile à négocier face à son dauphin Disso (2e, 20 pts+172), qu’il avait battu lors du match aller. En quête d’une première qualification historique pour les Play-Offs, la formation chère à Diop ISEG à besoin que d’une victoire pour s’inviter aux demi-finales. Portées par l’excellente Tolno, les protégées du Serbe Zoran Batinic peuvent battre n’importe qui. Mais pour ce choc, il faudrait se montrer à la hauteur, car l’adversaire s’appelle Disso, auteur d’un doublé la saison passé et qui veut remettre ça. Les coéquipières d’Aissatou Mané, vexées par la défaite subie à l’aller, veulent prendre leur revanche sur les Leaders. En cas de victoire, les protégées de Chérif Tall détrôneront leurs adversaires à la première place. La rencontre entre le DUC (4e, 16 pts+21) et la Renaissance de Tivaouane (3e, 19 pts+26) est reporté pour indisponibilité du stadium Ibar Mar Diop le dimanche. En course pour les demies, Birima Coumba Ndiaye et Ngoné Diop devront battre les Étudiantes qui ne peuvent plus se qualifier. Cependant, Sofiatou Diatta, l’âme pensante du DUC et ses partenaires, voudront rester souveraines à la maison. Enfin, pour le dernier match de la poule, Kaffrine (5e, 12pts-66) compte battre Gazelles de Kedougou (8e, 8 pts-98), pour croire à un miracle pour se sauver de la relégation.

Dans la poule B, Golf (1er, 20 pts+33), en leader, va rendre visite à l’Olympique de Diourbel (4e, 16 pts-10). Les Dakaroises seront qualifiées en cas de victoire, tandis que les Diourbelloises comptent remporter leurs 2 derniers matchs et compter sur 2 revers de rang de ses devanciers, Diamono et Djadji Sarr, pour les coiffer au poteau. Cette perspective est une source de motivation pour la bande à Adama Diop et Mame Diallo, qui seront difficiles à battre à Ely Manel Fall après leur victoire sur Djadji Sarr, en déplacement (26-28). Cette dernière équipe, qui occupe la seconde place (18 pts+33) s’est foulée les pieds en concédant un revers face à la formation du Baol. Cependant, les protégées de Karim Faye devrait pouvoir battre la lanterne rouge Gaston Berger (9pts-45), pour espérer jouer le dernier carré. Le vice-champion Diamono (3e, 18 pts+21), qui partage le même nombre de points que le dauphin de la poule, va acceuillir le Saltigué de Rufisque (5e, 14 pts-30), qui joue pour sa survie en D1 et qui compte pas se présenter en victime expiatoire. Face à un tel adversaire, la bande à Sokhna Ndoye qui avait réalisé une grosse sortie face à Golf en se faisant rejoindre en fin de match (23-23), devrait sortir le bleu de chauffe pour s’imposer devant des adversaires lourdement battues lors de la manche aller et garder intactes ses chances de qualification.

Programme 9ème journée

Poule A

Samedi 14 mai 2022 : 16h 45 Gazelles Kedougou/Kaffrine

Dimanche 15 mai 2022 : 15h 45 Disso/ISEG le match DUC/Renaissance est Tivaouane reporté à une date ultérieure

Poule B

Samedi 14 mai 2022 : 15h 45 G. Berger/Djadji Sarr 16h 00 Diamono/Saltigué

Dimanche 15 mai 2022 : 16h 30 Olympique Diourbel/Golf