C’est un coach mesuré dans la victoire et très lucide, qui s’est exprimé après le 3ème succès de Diamono en autant de journées, confortant son fauteuil de leader. » L’objectif c’était de gagner, d’avoir les 3 points. Nous l’avons fait, nous l’avions reussi, nous rendons grâce à Dieu. » A d’abord réagi Moussa Sy, avant revenir sur le déroulé du match avec une certaine modestie. » Nous ne sommes pas meilleurs que Golf, mais aujourd’hui, mes joueuses etaient dans dans leur match. L’adversaire a très tôt perdu sa gardienne titulaire (sa remplacante ayant fait 18 arrêts), ce qui nous a un peu facilité la tache. Mais en première mi-temps, Golf était devant de 2 points (9-11). Cependant, après la pause, les filles ont été receptives aux conseils, qu’elles ont appliqués pour renverser la tendance et remporter la victoire (31-26). » Pour l’ancien coach du DUC, « l’objectif cette saison, c’est de remporter le championnat, et pour y arriver il faut battre des équipes de la trempe de Disso et Golf. » Revenant encore sur le match, surtout après la remontée de Golf qui avait reussi à gommer un passif de 3 points avant de virer en tête à la pause, Moussa Sy s’est expliqué. » Mes joueuses étaient trop dans le derby et il fallait qu’elles dépassionnent, c’est ce qui les a un peu perturbé. Je les ai laissé jouer avec leur enthousiasme en première période, mais à la mi-temps je leur ai remonté les bretelles en leur disant qu’elle avaient tout faux dans leur jeu. En seconde période on a su changer de tactique et cela a été payant. Cependant, les filles doivent se montrer « assez tueuses », car si Murielle est parvenue à réaliser autant d’arrêts, c’est par que mon équipe a raté trop d’occasions, ce qui explique l’avance de Golf à la pause. » A-t-il ajouté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy