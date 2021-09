Revenant sur les ambitions de Disso cette année, celle qui a remporté le challenge trophée avec les U20 du Sénégal, s’est lachée : « Cette saison, si Dieu le veut, nous voulons remporter, et le championnat et la Coupe, pour aller découvrir l’Afrique la saison prochaine. C’est un souhait désiré par toutes les joueuses pour honorer la mémoire de notre regretté entraîneur Khadim Gueye, qui en s’engageant avec l’équipe en début de saison, souhaitait remporter avec nous, tous les trophées mis en jeu » . A déclaré la solide pivot du club de Guédiawaye. Par rapport au soutien que doit apporter les supporters envers l’équipe, Ndawa, très philosophe comprendrait le manque de temps de certains, qui malgré leurs absences sont à l’écoute des performances des joueuses. Cependant, il y’aurait un bon nombre qui accompagne les Championnes de 2016. Pour conclure, la respectée capitaine évoque « la solidarité, l’entente et la compréhension, qui règnent au sein de l’institution Disso« , non sans parler de la bonne organisation autour de la section de Handball,, d’où la bonne tenue notée lors des matchs (correction, élégance dans le port des équipements, discipline). Le président Demba Baldé saura surement apprécier.

Elle fait figure de joueuse expérimentée dans cette formation de Disso, malgré son jeune âge (24 ans). Ndawa Dièye, l’imposante pivot des Oranges est une battante sur le terrain et ne rechigne pas à arranger la troupe pour la pousser à la victoire, comme ce dimanche face aux Rufisquoises du Saltigué (41-19) en demi-finale des Play-Offs. A l’issue du match, trouvée dans les gradins en compagnie de ses partenaires, la joueuse au dossard numéro 8 à donné ses impressions. « Ce match contre le Saltigué, le groupe l’a pris au sérieux comme tous les autres matchs, on a joué collectif en y mettant du cœur et de l’ouvrage et Dieu merçi, la victoire nous est revenue ».

