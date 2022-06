XALIMANEWS-A l’issue des demies-finales disputées cet après-midi au stadium Iba Mar Diop, l’ASFA et le DUC, se sont adjugés les 2 tickets pour la finale du championnat Élite Hommes 2022, devant ISEG Sport (31-25) et JA (28-23), pour un Remake de la finale de l’édition précédente remportée par les Militaires.

Comme on se retrouve, Militaires et Étudiants, comme la saison passée, vont disputer l’ultime acte du championnat Élite Hommes. Les Militaires ont maîtrisé leur sujet devant l’ISEG Sport, tandis que les Étudiants ont été épatants en seconde période pour renverser la JA.

La première demi-finale entre l’ASFA la championne en titre et l’outsider ISEG Sport, a tenu en haleine le public du stadium Iba Mar Diop, que le temps d’une mi-temps. Les 2 formations se sont livrées à un mano-à-mano, avant d’aller aux vestiaires sur un score de parité (12-12). Le temps de revenir sur la pelouse, et la machine militaire se mit en marche. Sous l’impulsion d’un Cissao Mballo excellent durant toute la partie est crédité de 10 réalisations, bien épaulé, par l’homme à penser Ibrahima Diop et les précieux Khadim Diouf et Omar Sané crédités de 6 buts chacun ou Farba Seck (4 buts). les Militaires vont infliger un 3-0 à l’ISEG Sport, orphelin de Mamadou Sidibé parti en stage en France avec les Lions, pour mener (15-12), et ne plus se faire remonter durant la partie. En contrôle, les protégés de Moustapha Cissé vont dérouler (16-13, 18-14, 21-17, 26-20, 229-25), avant de finalement remporter la mise (31-25). Les Militaires, après un début de championnat poussif, terminent fort la saison en étant qualifiés pour les 2 demies finales des 2 tableaux, et vont disputer leur 4e finale de rang. Il fallait le faire. Pour l’ISEG Sport, c’est une énorme désillusion après l’élimination en Coupe du Sénégal, car il y’avait moyen de passer.

En seconde heure, la formation chère à Bodo Sow, le DUC, a emboîté le pas à son adversaire de la finale de la dernière édition, en épatant la Jeanne d’arc de Dakar lors d’une seconde période de gala. Pourtant, tout semblait bien parti pour les poulains de Mohamed Ibnou Sarr, qui,,après les 7 premières minutes qui se sont soldées par une égalité parfaite (3-3), vont prendre les devants pour aller à la pause avec une bonne avance de 3 points, devant un DUC assez quelconque (11-8). De retour aux oranges, Pape Youssoupha Tall et compagnie, metamorphosés, vont infliger un cinglant 7-2 à la bande à Thiendella Mbodj leur ex-coéquipier, pour renverser leurs adversaires (15-13) et ne plus lâcher l’affaire. Portés par Abdourahmane Ball Abda (8 buts), Youssoupha Tall (7 buts) qui a retrouvé des couleurs, Makha Gaye (6 buts) et Babacar Fall en bon défenseur, les protégés d’Adama Samb ont réalisé le coup parfait, devant une JA qui a tout perdu en une semaine aprês avoir été auparavant éliminée en quarts de Coupe du Sénégal par l’USC Rail. Quand aux Étudiants, ils sont très méritants, car après avoir perdu beaucoup de cadres durant l’inter-saison, avec du cœur et beaucoup de courage, ils sont parvenus à atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions nationales. Chez les Perdants, Bara Diankha Ndiaye et Mohamed Touré, crédités de 6 et 9 buts, ont tiré leur épingle du jeu.

Les grandes équipes ne meurent jamais et tels des Phenix, elles renaissent toujours de leurs cendres. Un an après la finale de l’édition 2021 remportée par l’ASFA devant le DUC, les 2 formations qui avaient subi un début de saison assez compliqué, se retrouvent pour l’ultime acte du championnat, aux barbes et aux nez des équipes beaucoup plus affûtées des l’entame de la saison mais essoufflées en fin de l’exercice. Comme le dit l’adage, il est nécessaire de garder de l’énergie ou des provisions afin d’atteindre des objectifs difficiles.

Résultats 1/2 finales Championnat Élite Hommes

Samedi 11 juin 2022

Stadium Iba Mar Diop

ISEG Sport/ASFA (25-31) Mi-temps (12-12)

JA/DUC (23-28) Mi-temps (11-8)