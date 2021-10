XALIMANEWS-Dans le cadre de la seconde demi-finale des Play-offs du Championnat National Élite Hommes, le Dakar Université Club, en contrôle, a éliminé l’ISEG Sport (31-26) et va retrouver en finale le Champion en titre, l’ASFA, qu’il a battu 2 fois cette saison.

Le choc tant attendu n’en fut pas un. La faute à une équipe du DUC plus déterminée, plus incisive et mieux préparée psychologiquement. Après leurs désillusions nées de leurs éliminations en demi-finales de la Coupe du Sénégal par Diourbel et Gorée, les 2 équipes estudiantines n’avaient plus que ce match pour sauver leur saison, et le public s’attendait à une véritable bataille. Mais, à l’arrivée, à défaut d’une farouche opposition, les spectateurs ont assisté à une partie maîtrisée par la bande à Aliou Sané. L’équipe de l’ISEG Sport n’a fait qu’illusion que lors d’une bonne partie de la première période. Après avoir concédé l’ouverture du score (1-0), les pensionnaires de l’UCAD ont répliqué (1-1) avant de prendre les devants (2-1) pour ne plus se faire rattraper durant toute la partie. L’écart variait entre 2 et 3 points (3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-4, 7-4) avant de tirer à 4 points ( 9-5) pour voir les partenaires de Pape Thiendou Niang revenir à moins 2 (9-7) avant de céder à moins 5 au moment d’aller à la pause (13-8).

Révoltés, les poulains de coach Adama Samb, dès la reprise, vont infliger un (2-0) aux protégés de coach Amdy Moustapha Fall pour réduire l’écart à 3 unités (13-10). Mais, Mohamed Dramé alias Daouda Barry et ses partenaires vont reprendre les choses en main et s’envolent à plus sept (20-13), puis augmentent leur avance à 10 points (27-17). Chahutés, thiendou Niang et compagnie vont se rebiffer pour revenir jusqu’à moins 4 (29-25), mais les Jaune et Noir, vont contrôler le reste de la partie et s’imposer finalement sur le score de 31 à 26. En 3 matchs disputés contre le DUC cette saison, l’ISEG Sport s’est incliné 2 fois et concédé un nul. Cheikh KA, auteur d’un bon match dans les cages et ses partenaires peuvent se préparer à affronter le Tenant l’ASFA, pour une finale qui sera âprement disputée., car il y’a des comptes à solder entre ces 2 meilleurs clubs du circuit masculin du handball local.