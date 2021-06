Le dimanche, toujours au Stadium Amadou Barry de Guediawaye et dans le cadre de la 5e journée de la zone centre ouest, le DUC, battu la journée précédente par l’ASFA (27-24), rencontrait le Saltigué, défait par la JA (25-23). Non contents d’avoir été battus par les Militaires lors de la 4e journée, les joueurs du très engagé dirigeant, Bodo Sow, n’ont pas fait dans la dentelle et ont mené les débats tout au long de la partie. Portés par Youssoupha Tall et Thierno Amath Diallo, auréolés de 10 et 7 réalisations chacun, les étudiants s’imposent avec la manière et du sérieux (31-27), pour un bilan de 3 victoires, un nul et une défaite.

Le Samedi au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye, la JA, qui sortait de 2 victoires de rang après 2 défaites d’entrée, était opposée à l’ISEG Sports, chahuté par Gorée lors de l’avant dernière journée (31-26) et dont le bilan était de 2 défaites, un nul et une victoire en 4 sorties. Ce face à face entre bleu-blancs, a tourné à l’avantage des partenaires de Youssoufa Fall. L’ISEG Sports, s’est repris, en s’imposant (30-26), engrangent sa deuxième victoire en 5 journées. Chez les vainqueurs, Mohamed Lamine Samb et Michel Diakité, ont été très en vue, auteurs de 8 et 7 réalisations. Chez la Vieille Dame, Fakha Diagne et Momar Talla Thiam, se sont illustrés avec 7 réalisations chacun.

