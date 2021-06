XALIMANEWS-Ce vendredi 28 mai, dans la soiree, au Stadium Ibar Mar Diop, l’ASFA comptabilisant 4 victoires en autant de sorties faisait face à l’union Sportive Goréenne, auréolée d’une première retentissante victoire devant l’ISEG Sports au tour précédent (31-26). Mais ce match a accouché d’une souris, car interrompu en début de seconde période.

Cette rencontre de la cinquième journée, entre les équipes voisines de l’ASFA et de l’US Gorée, qui partagent le meme périmètre et dont les pratiquants sont très amis, partie pour être un bon derby, à été finalement émaillée d’incidents, qui ont valu son interruption.

Pour ce match, les doubles tenants militaires, qui balayaient tout sur leur passage, ayant engrangé 4 victoires de rang en autant de journées, voudraient enchaîner face à une sympathique équipe insulaire, qui venait juste d’obtenir une première victoire face à l’ISEG Sports, après 3 revers successifs. Parti pour être un beau duel entre pratiquants, voisins, ce derby accoucha d’une souris.

Selon les informations glanées de part et d’autres, l’incident est venu d’une personne, identifiée comme étant membre de l’équipe militaire. On jouait la 34ème minute, les 2 équipes étaient à égalité parfaite (17-17), et la formation goréenne s’apprêtait à exécuter une pénalité de 7m. Moment que choisi, le fautif, pour se dirigeait dans les buts goréens, prétextant un talisman installé dans le camp insulaire. Sur ce, le gardien de but de Gorée empoigna l’intrus, et ses partenaires sont accourus et il y eut une bagarre. Selon nos sources, l’entraîneur goréen, Arona Lo, rappela ses troupes à l’ordre et ces derniers obtempérèrent pour finalement aller s’asseoir sur le banc. Les officiels du matchs prirent la décision d’interrompre la partie. Rappelons qu’à la mi-temps, le score était de 14 partout.

Ce Championnat national Élite 2021, était parti sur de bonnes bases et le public est entrain d’assister à de belles empoignades. Cependant, la sportivité et le fair-play doivent prévaloir et certaines pratiques doivent être bannies dans le milieu du Handball. Ce championnat local, qui vivait dans la léthargie, il y’a quelques années, recommence à susciter un certain engouement, et chaque week-end, un public joyeux et bon enfant, afflue de partout pour venir assister aux joutes. Donc il serait judicieux, qu’officiels, acteurs et fans, se regroupent et s’accordent pour trouver une solution à ces dérives.

Après les premiers incidents notés lors de la 2ème journée lors du match DUC/Gorée, voici qu’un autre fait se reproduit, lors d’un match où la formation insulaire incriminée face aux étudiants, se trouve mêlée, mais cette fois, pas dans la peau de fautive.

Maintenant, il reste à la Fédération de statuer, après avoir reçu les rapports des officiels de matchs. Aussi, il serait judicieux de déplacer un service d’ordre lors des matchs pour parer à certaines dérives.