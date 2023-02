XALIMANEWS-Lors de la 3ème journée du championnat Élite, les Insulaires de Gorée se sont imposés devant l’USC Rail (28-26), après 2 défaites de rang. Une victoire qui était très attendue du côté des Bleu-Blancs. A l’issue de ce premier succès de la saison, le coach de Gorée, Arona Lô, s’est exprimé.

En début de saison, le groupe insulaire qui avait fait un recrutement judicieux, avec les enrôlements d’Ismaila Faye « Iso »(Rail), Alioune Badara Sow ( Saltigué), Ndeury Ndiaye (ISEG), Mohamed Lamine Sidibé (ISEG) et d’Islam Dia, était cité par les fans du handball comme l’un des animateurs principaux du championnat Élite Messieurs. Mais, après 2 premières journées et malgré des prestations assez intéressantes, l’US Gorée subissait 2 revers, devant l’ASFA (21-23) et l’Olympique de Diourbel (28-30). Donc, pour la réception des Cheminots du Rail lors de la 3ème journée, il fallait s’imposer et stopper l’hémorragie. Pari réussi, au terme d’une partie au scénario inversé par rapport aux 2 premières sorties où la formation insulaire avait dominé avant de lacher prise en fin de match. A l’issue de ce premier succès, voici les premiers mots du coach de Gorée.

« Comme je le disais, il fallait qu’on trouve le temps de lancer notre saison, vu que par rapport à une organisation, on a pas eu le temps de faire un travail hivernal correctement. Donc, il fallait que l’équipe se bonifie au fil des matchs. On a fait 2 matchs où on n’a pas été nuls mais quand même le résultat positif n’avait pas suivi, bien que nous avions bien joué au handball. Donc cette fois çi, en fait, il fallait non seulement arrêter l’hémorragie de 2 défaites d’emblée, mais surtout l’arrêter par une victoire. Une victoire qui devait en principe lancer notre saison. Donc, félicitations aux joueurs et je pense que la suite nous reservera beaucoup de bonnes choses. » A d’abord laché Arona Lô. Ce dernier de revenir sur le match face aux Cheminots dont le scénario est différent de ceux des 2 premiers matchs, perdus face à l’ASFA (23-21) et l’Olympique de Dioubel 28-30).

« Si tu regardes le scénario du match, ca a été plutôt un scenario inversé par rapport à nos 2 premiers matchs. En fait sur nos 2 premiers matchs, c’est nous qui étions devant à la mi-temps. Donc, on menait de 3 et de 4 points et puis les équipes nous ont rattrapés pour qu’on perde les 2 matchs par 2 buts. Donc cette fois ci, en fait on n’avait choisi de commencer un peu plus tranquillement, sans nous mettre la pression et voir maintenant si on est derrière à la mi-temps, comment va réagir l’équipe. Est que les gosses vont montrer leur valeur, est qu’ils feront preuve d’un caractère d’urgence, leur permettant de rétablir l’équilibre. Et je jense que c’est ce qu’on a fait. Donc, ca veut dire que maintenant, en fait c’est un travail d’analyse, de lecture. Ca suit son cours et on commence à avoir certaines idées claires de la façon de fonctionner de l’équipe. Mais franchement à aucun moment, j’ai eu à douter de la valeur de ces joueurs là et de leur capacité à revenir au score. Quoi que l’on puisse dire c’est un mélange d’expérience et de jeunes, et le jour où la mayonnaise va prendre, on peut faire mal. Mais avec le temps, quand est ce que cette mayonnaise va prendre? C’est ça le problème. On va retourner au terrain, on va y travailler et j’espère que ce sera pour bientôt. » A renchéri l’ancien international A. Pour le méthodique et passionné coach insulaire, interrogé par rapport à ce premier succès qui devait bien lancer la saison de son groupe, il a repondu :

« Oui, bon enfin, c’est ce qu’ on attendait. Que cette victoire soit le point de lancement de notre saison. Car après 2 défaites, il fallait bien réagir et je pense qu’on a bien réagi. On a bien réagi en y mettant la forme. Maintenant, c’est un championnat où toutes les équipes sont plus ou moins d’égale valeur. Quand on regarde un peu le résultat des matchs, il n’y a pas de gros écarts entre les équipes. Donc on a lancé notre saison mais là il faut avoir une confirmation juste derrière, et puis après, songer à refaire les meilleurs resultats sur la manche retour. Donc, vous voyez que, travail pour travail, bon je pense qu’on va continuer en s’améliorant. Et si ca s’améliore et qu’on retrouve notre sensation et notre façon de jouer, mais je pense qu’à un moment donné, il va falloir non seulement jouer avec la fougue de jeunesse, mais avec beaucoup d’expérience derrière, pour faire les résultats qu’on espère et essayer d’atteindre nos objectis cette saison. » A-il conclu. Espérons que cette première victoire des partenaires de Mbaye Gueye va servir de déclic pour un groupe qui en avait grandement besoin, pour instaurer la sérénité et la confiance. L’US Gorée va-elle confirmer en enchainant un second succès face au DUC pour le compte de la 4ème journée ? Attendons pour voir.