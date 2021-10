Un match qui fait déjà sa propre publicité dans la mesure où les 2 clubs présentent 2 bons blocs avec des joueurs assez talentueux et ayant un certain vécu dans le championnat local. Les 2 demi-finalistes doivent mettre, chacun de son côté, les bons ingrédients pour pouvoir s’imposer. Ces 2 équipes sont de nature très attaquantes comme la plupart des formations de l’Elite, donc celle qui fera un bon match dans son attitude défensif, aura de fortes chances de passer. Côté DUC, il faut que les référents techniques Mohamed Dramé dit Daouda Barry et Youssoufa Tall, Abdourahmane Baal Abda , Ousmane Mbodj, Aliou Sané, Cheikh KA le longiligne et talentueux gardien, fassent leur match pour sublimer le reste de l’équipe. Alors que l’ISEG Sport, misera sur son prolifique scoreur Mouhamed Sidibé, mais aussi sur l’apport en défense de Pape Thiendou Niang, la détermination de Daouda Niang, l’expérience d’Arona dit Rone, l’efficacité de Michel Diakité et les arrêts du gardien Ndeury Niang. En tout cas, les ingrédients sont réunis pour une belle demi-finale et la défaite sera dramatique pour l’une des 2 formations. L’équipe perdante va devoir attendre la saison prochaine. Quel sera le club qui va être dans la joie d’après 19 heures. Qui des 2 coachs, Amdy Moustapha Fall et Adama Samb, va remporter la bataille tactique ? Réponse à l’issue du match.

