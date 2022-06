XALIMANEWS-Ce samedi au stade Iba Mar Diop dans l’après-midi, se joueront les 2 demies-finales du championnat Élite Hommee. En première heure, l’ASFA championne en titre et second du groupe B aura fort à faire face à l’ISEG Sport premier de la poule A, tandis qu’en seconde heure la JA leader de la poule B défiera le DUC, deuxième poule A et ancien champion. Ce sera 2 belles oppositions pour 2 tickets en finale.

Après les quarts de finales de la Coupe du Sénégal disputés le week-end passé, place sera faite aux demies finales du championnat Élite, ce samedi, chez les Masculins. Dans le dernier carré, on retrouve 2 formations qui ont déjà goûté aux délices du titre (ASFA et DUC) et 2 autres en quête de premier sacre (ISEG Sport et JA

Ce samedi en première heure au stadium Iba Mar Diop, l’ASFA, championne en titre sera défiée par l’ambitieux formation de l’ISEG Sport. La formation estudiantine est sortie 1ère de sa poule A avec 25 points+49, comptabilisant 7 victoires, 2 défaites et 1 nul. Les partenaires de Youssou Sangharé possèdent la 10e attaque des phases phases de poule (257 buts) et la 1ère défense (208 buts encaissés). De leurs côtés, les Champions en titre militaires sont sortis 2èmes de la poule B, avec 24 pts+31, pour 7 succès et 3 revers, marquant 310 buts (2e attaque) et encaissant 279 buts (8e défense). Ce sera un beau choc entre l’ISEG qui était à son aise en phases de groupe et l’ASFA qui a du sortir la grosse artillerie pour se qualifier après un début de championnat mal embarquée ponctué de 2 défaiteslors des 5 premières journées. Les protégés de Cissé, guidés par Ibrahima Diop, possédant en leurs seins 3 bons gardiens, Ibou Ciss, Seybatou, Mamadou Coulibaly, en plus de Khadim Diouf, Omar Sané, Cissao, etc.. ont des arguments pour passer en finale, eux qui visent un 4ème sacre de suite. En face, le très bon gardien Cheikh Ka et ses coéquipiers, tels que les bons Thierno Dramé alias Daouda Barry et Michel Diakité, le très bon pivot Rassoul Diaw, le prolifique Mamadou Sidibé et le solide Daouda Niang, pour ne citer que ceux là peuvent tenir la comparaison et bouter le Tenant, du chemin du titre. Là bataille tactique sera déterminante, entre les 2 coachs, Cissé (ASFA) et Zoran Batinic (ISEG). Le Serbe parviendra-t-il à faire déjouer le Militaire ? Réponse à la suite de cette première demi-finale.

En seconde heure, vers les coups de 18 heures, la JA et le DUC finaliste en 2021, vont s’affronter pour l’autre billet de la finale. Les Bleus en quête de sacre, vont affronter les Jaune et Noir anciennement champions du Sénégal et qui comptent renouer avec le sacre, eux qui sont les vices-champions en titre. Les deux formations ont connu des parcours différents dans leurs poules respectives. La JA a réalisé une phase aller de toute beauté avant de marquer le pas au retour mais parvenant à se qualifier lors du dernier match en conservant le fauteuil de la poule B. Avec 6 succès, 3 nuls, 1 défaite (25 pts+14), la 8e attaque des 2 poules (275 buts) mais la 2ème défense (261 encaissés), les poulains de Badou Diop et Ibnou Sarr, devront retrouver plus d’allant pour se tirer d’affaire devant les vices -champions. Des Étudiants décimés par une forte saignée en début de saison comme chez leurs Féminines, mais qui sont tout de même parvenus à accrocher cette 2e place de la poule A qualificative en demies. Derrière l’ISEG, avec 3 points de moins (22 pts+17), le DUC a recolté 6 succès et concédé 4 défaites. Troisième attaque des phases de poule (293 buts) et septième défense (276 encaissés), la bande à Aliou Sané, Youssoupha Tall et Abdourahmane Ball Abda, peur survoler n’importe quelle équipe dans un bon jour, malgré la justesse de son effectif. La JA aura un dur à cuire à négocier, et les 2 formations éliminées en Coupe du Sénégal, n’ont plus que ce championnat pour espérer sauver leurs saisons. Ce sera un choc très équilibre et qui s’avère attrayant, entre Éric Sagna, Abdoulaye Mboup et leur clique, face aux imprévisibles Etudiants qui comptent rejouer une seconde finale de rang.

Programme demies-finales championnat Élite Hommes

Samedi 11 juin 2022

Au stadium Iba Mar Diop : 16h 15 ISEG Sport/ASFA 17h 30 JA/DUC