Chez les hommes, par contre, la partie fut plus âpre. Déjà, lors de la manche aller les 2 équipes n’avaient pu se départager (28-28), et pour les 2 équipes il fallait se faire violence pour remporter le gain du match. Le ticket pour les play-offs déjà réglé, le leader DUC voulait imposer sa suprématie à son adversaire l’ISEG Sport. Ce choc opposant 2 équipes regorgeant dans leurs effectifs des joueurs ayant du talent et de l’enthousiasme, à été haletant de bout en bout, mais au finish, les jaune et noirs, plus lucides et plus disciplinés dans le jeu sont parvenus à terminer très forts le match en s’imposant par 2 buts d’ecart (31-29). Grâce à cette victoire, le DUC consolide son fauteuil de leader en attendant le choc de dimanche face à son dauphin, l’ASFA. Un duel de titans pour la suprématie de la zone avec en ligne de mire, la première place.

En première heure, ce jeudi, l’honneur était réservé aux équipes dames du DUC et de l’ISEG d’en découdre. Les Championnes en titre déjà qualifiées pour les play-offs voulaient remporter le gain de la partie pour ne pas se faire rejoindre à la tête du classement par le Disso qui reste à l’affût. Après une première période ponctuée d’un écart d’un point pour le DUC, les dernières 30 minutes furent avantageuses pour le leader, malgré le baroud’honneur de l’ISEG, qui voulait réaliser l’exploit car en mauvaise posture pour décrocher la qualification pour les quarts. Les efforts de Khady Segnane et Tida Konté furent vains face à la furia des coéquipières de Gnilane Sarr, Mame Diarra Ndiaye et Sofiatou Diatta. Le DUC, comme à l’aller, impose sa loi (34-27) et garde son fauteuil de leader à 2 journées du terme des matchs de poule. Quand à l’ISEG Sport, ses chances de qualification deviennent minces, à moins de battre Diamono et Disso lors de ses 2 dernières sorties, deux tâches dantesques.

