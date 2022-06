XALIMANEWS-la finale du championnat Élite Messieurs édition 2022, propose la même affiche que l’année précédente, l’ASFA championne en titre face au DUC. A la veille de ce choc, les entraîneurs des 2 formations, sont revenus sur leurs parcours avant d’évoquer la finale.

L’ASFA, impose son hégémonie dans le handball masculin depuis 2015, raflant tous les titres du championnat durant cette période, exceptées les années 2017 et 2020, où le titre n’a pas été décerné pour cause d’arrêt du championnat et pandémie de Covid-19. Ces 6 titres de la formation militaire, portent l’empreinte du coach Moustapha Cissé. Le technicien qui va essayer de briguer un 7e sacre, évoque le parcours de son équipe. « Tout d’abord, je remercie Allah. Même moi je m’attendais pas à accéder en finale, vu les pertes subies en début de saison. Mais heureusement par la grâce de Dieu, nous sommes arrives en finale, face à un adversaire, qui a été dans le même cas que nous avec les pertes de certains de ses joueurs. » A déclaré l’homme aux 6 titres de rang, qui explique les causes des difficultés du début de saison. » On a démarré tardivement, car nous venions juste de congés, suivis des élections. De ce fait, on a pas eu une bonne préparation hivernale. Mais heureusement, les grosses se sont ressaisis lors des phases retour pour finir en trombe. ». Cissé de relativiser par rapport aux départs, « Cependant, malgré nos pertes, on peut affirmer qu’il ya eu un nivellement des valeurs dans le championnat et les équipes se tenaient de près. » Parlant de la finale, le coach militaire compte conserver son trône, pour un 7e sacre de rang, « Notre objectif, c’est de remporter un 7e titre, ce qui serait un fait très rare. Et pour cela nous devons gagner la finale devant le DUC, un adversaire valeureux que je respecte. » A conclu le Kaolackois qui pense que l’équipe qui veut remporter la finale, doit faire preuve d’une bonne attitude défensive, combinée à une efficacité en attaque.

Son homologue du DUC, Adama Samb, qui a pris les rênes du banc des Étudiants en cours de saison et qui a réussi la prouesse d’accéder en finale malgré la justesse de son effectif, se lache. « J’ai accepté le challenge en prenant le banc du DUC, pour essayer de maintenir l’équipe dans l’Élite et éviter la relégation. Je prenais un groupe qui est en chantier et par la grâce de Dieu, avec l’apport de tous, nous avions dépassé nos attentes, pour arriver en finale. » A d’emblée déclaré le technicien qui a obtenu son diplôme d’officiel A depuis 1999 et qui fut le premier entraîneur à offrir à Disso HBC, son premier titre en 2016. Adama Samb, d’évoquer le choc face aux Tenants, « On va rencontrer une équipe qui avait battu le DUC lors de la dernière finale du championnat, et pour moi je ne peux parler de revanche, je ne suis pas dans cet esprit revanchard. Que le meilleur gagne, mais sachez que ça va pas être aisé pour eux. Nous allons tout faire pour s’adjuger le titre » A ajouté l’ancien technicien des Féminines de Disso, qui conclut, « Je remercie tous mes collaborateurs, sans oublier mes joueurs et aussi les joueuses qui nous ont soutenu. Le DUC reste un grand club quoi que l’on dise et une victoire en finale de championnat, pourrait réunir la grande famille du handball du DUC. »