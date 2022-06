Et pourtant, tout n’était pas si aisé que ça. Après un démarrage laborieux, les pensionnaires du stade Iba Mar Diop ont réussi une bonne deuxième phase de championnat, parvenant à accrocher la place de dauphin dans la poule B, derrière la JA, ce qui leur a donné le droit de défier la redoutable équipe de l’ISEG Sport en demies-finales. En mission commando, Mamadou Senghor et ses coéquipiers, vont réussir à annihiler les velléités des coéquipiers de Michel Diakité pour pouvoir défendre leur titre acquis la saison passée. Ce parcours fulgurant dans la seconde moitié de la saison, à été le fruit d’un travail acharné d’un groupe uni par le même objectif et doté d’une belle solidarité. Ce bloc militaire, peut compter sur les talents de ses trois gardiens, Ibou Ciss, Mamadou Koulibaly et Seybatou, les expériences des pivots Mamadou Senghor et Oumar Sané, le maestria de Pape ibrahima Diop, combinés à l’efficacité de la révélation Cissao Mballo, de la puissance offensive de Khadim Diouf, voir l’explosivité de Kelly Ndiaye et Seck. Avec un tel groupe, le coach Cissé a les moyens de s’octroyer un énième sacre, ce samedi 25 juin 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy