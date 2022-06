Mais, un an après, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le DUC, avant le début de l’exercice 2022, perdit des joueurs majeurs, tels que Cheikh Ka, Thierno Dramé dit Daouda Barry ( partis à l’ISEG Sport), Thiendella Mbodj (JA). Une saignée qui risquait d’impacter sur le début de saison des joueurs chers à Bodo Sow. Mais, comme par enchantement, ce coup du sort intervenu à quelques jours du démarrage du championnat, allait donner beaucoup de force à l’équipe estudiantine. Malgré un effectif assez réduit, les partenaires de Youssoupha Tall, vont sortir indemnes de la poule A, s’adjugeant la seconde place au détriment de l’USC Rail, de l’US Gorée et Kaffrine. En demi-finale, en outsiders, les Étudiants vont renverser la formation de la JA qui avait survolé la poule B. Un succès retentissant, non pas parce que le DUC est sous côté devant la JA, mais par rapport aux difficultés rencontrées par les pensionnaires de l’Université Cheikh Anta Diop, durant leur bel parcours qui s’est réalisé à coup de talent, mais avec beaucoup de courage, de force et de solidarité. Une force qui ne résulte pas d’une capacité physique, mais d’une volonté infaillible.

