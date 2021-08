La formation de Gorée, fraîchement auréolée d’une victoire par pénalité pour son match de la 5e journée contre l’ASFA, à pu bénéficier de 3 points et d’un goal average de plus 15 pour pouvoir se hisser à hauteur de la JA et du Saltigué. Remis en scelle dans la course pour les play-offs, les partenaires de Mbaye Gueye devront sortir le grand jeu face à leurs adversaires de la JA. Des JA-men qui avaient disposé des Insulaires au match aller (31-32), et qui voudront refaire le même coup, sous l’impulsion de leur meilleur atout, Fakha Diagne. Un match à l’issue incertaine et bien malin, celui qui saura trouver le pronostic. En tout cas, une victoire donnerait une marge à l’équipe gagnante.

