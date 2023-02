XALIMANEWS-Dans un champonnat qui attire de plus en plus d’étrangers chaque saison, Hubert Nanawa et Joel Kevin Chedjou sont entrain de marquer leurs empreintes. Les 2 internationaux camerounais, sociétaires de l’ISEG Sport, sont parmi les pricipaux animateurs de ce championnat Élite Messieurs après 3 journées.

L’arrière gauche Hubert Nanawa et le demi-centre Joel Chedjou, les deux internationaux camerounais recrutés par l’ISEG Sport cette saison, sont entrain de marquer les esprits dans ce début de championnat Elites Messieurs. Après 3 journées, la formation chère à Diop ISEG, que personne ne donnait chère la peau dans ce début de championnat du fait de 10 départs, occupe à la suprise générale le fauteuil de leader. devant l’ASFA qu’elle devance au goal average (9 pts+21 contre 9 pts+11). Une performance réalisée par un bon collectif au sein duquel s’épanouissent les 2 Lions Indomptables.

« Franchement, ce sont 2 joueurs très disciplinés, des joueurs très concernés, qui ont du talent et qui se sont bien intégrés « , témoigne le gardien Cheikh Ka, qui est emboité par Ousmane Mbodj l’arrière droit des Bleu-Blancs, » Avant tout, Dieu merçi, Ils ont un bel esprit de competivité, sont très expérimentés en plus d’avoir une bonne vie sociale. Ils se sont bien adaptés à nos réalités comme s’ils vivaient içi depuis longtemps. Ils ont une vision claire et une ambition très élevée avec le groupe. « , a avoué l’ancien du DUC. Des propos confortés par l’entraineur Arona Fall, « Ils ont bien travaillé avec le groupe. Le handball étant un sport colllectif et à 2 seuls, ils ne peuvent pas tout faire, cepandant avec l’apport des autres ils sont bien épanouis et ont su rehausser le niveau de jeu de l’equipe. En plus, ils se comportent comme des professionnels.’«

Des propos très élogieux venant de la part de coéquipiers et de l’entraineur, pour 2 joueurs faisant partie des principaux animateurs de ce début de saison.

Hubert, haut de son mètre 98, se distingue par sa silhouette élancée qui porte ses 84 kg. L’arrière gauche pouvant aussi évoluer en demi-centre, est doté d’une grosse puissance de frappe doublée d’une grosse activité défensive. Après 3 journées, il comptabilise 18 buts et fait partie du Top 10 des meilleurs marqueurs du championnat Élite Hommes. « Nous sommes satisfaits de nos résultats après 3 journées et cela booste le moral du groupe dans un championnat très solide« , a-t-il avoué, lui qui souhaite réussir une bonne saison. Reconnaissant la valeur des autres équipes, le longiligne étudiant en Comptabilité et Gestion âgé de 26 ans, compte néanmoins remporter le championnat même s’il ne donne pas rendez vous dans l’immédiat mais il cracherait pas sur un titre cette année mais aussi, » surtout trouver un bon club en Europe, ce qui est mon rêve de toujours. » Son compatriote du même âge, le trapu Joel Chedjou. Le demi-centre qui peut évoluer sur toute la base arrière, régale depuis le le début de saison, et a scoré à 26 reprises faisant de lui le meilleur goeador après 3 journées. De par sa vista, son altruisme, il permet à ses coéquipiers de se délecter de ses caviars. L’Étudiant en infirmerie qui pèse 75 kg pour 1m75, trouve lui aussi que le championnat sénégalais est d’un bon niveau. « Ceux qui pensent que c’est facile, c’est parce qu’ils ne sont pas venus içi, et penser qu’un match est gagné d’avance c’est se tromper. » A déclaré l’excellent Joel avant de décliner ses ambitions. » Mon objectif c’est de gagner le championnat cette année malgré pluseurs départs enregistrés par l’équipe mais il faut gagner match par match et cela passe par une autre belle sortie ce dimanche face à l’ASFA, 6 fois championne de suite. Et sur le plan personnel, je suis venu au Sénégal tout en espérant réaliser une belle saison et pourquoi pas partir en Europe l’année suivante pour découvrir un autre handball plus moderne avec de gros moyens. » A conclu le chouchou des supporters de l’ISEG.

Reussir un tel début pour 2 joueurs qui viennent de découvrir pour la première fois un autre pays, est très remarquable. Attendus au tournant, Hubert et Joel sont dans l’obligation de confirmer leurs bonnes statisques pour que le collectif de l’ISEG puisse rêver grand et pourquoi pas, bousculer l’ordre établi.