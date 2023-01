XALIMANEWS-La première journee du championnat s’est disputée ce week-end, avec 4 chocs aprement disputés. A l’arrivée, l’ASFA, l’USCC Rail, ISEG et Diourbel, se sont imposés devant Gorée, JA, DUC et Dagana.

Comme chez les Féminines, la première journée du championnat Élite Messieurs s’est disputée ce week, avec de belles empoignades, dont un très bon Gorée/ASFA (21-23) et un non moins alléchant DUC/ISEG (25-29).

Commencée ce samedi, la première journée a vu l’USCC Rail recevoir la JA, à domicile. Au stade Lat Dior de Thiès, les cheminots, portés par Babacar Samb, Mohamed Amine Cissé, Kosso Faye et Mar Diop, crédités de 6 réalisations pour les 2 premiers nommés et de 4 pour les 2 derniers, ont disposé des Bleu-blancs (24-21). Une Vieille Dame, qui malgré Fodé Ndao Sall et Thiendella Mbodj, 6 et 4 réalisations chacun, a courbé l’echine et devrait se relancer lors de la 2ème journée. A Diourbel, l’Olympique de Pathé Diop, est resté maitre pour la réception de l’imprévisible équipe de Dagana. Les protégés d’Armand Ndiaye se sont imposés de 4 buts d’ecart (41-37).

ADVERTISEMENT

Le dimanche, c’était Dakar qui était à l’honneur avec 2 chocs majeurs. En première heure au stade Amadou Barry de Guédiawaye, il y’avait l’opposition entre formations estudiantines, DUC et ISEG. Deux équipes qui se sont renforcées durant l’intersaison, avec des joueurs qui ont fait le chemin inverse dans les 2 camps. Les protégés d’Arona, dominateurs, se sont imposés en menant le match à leur guise. Portée par leurs 2 recrues camerounaises, Hubert Nanawa et Jorel Chedjou, créditées de 9 et 8 réalisations et tres interessantes dans le jeu, l’equipe chère à Diop « ISEG » s’est adjugée le choc (25-29). A la mi-temps, Mouhamadou Sow et compagnie étaient devant avec 5 buts d’avance (9-14). Du côté des vaincus, Youssoufa Tall et Abdourahmane Sow se sont illustrés avec 6 banderilles, chacun. Le clou de cet après-midi dominical, a été l’opposition entre pensionnaires du stade Iba Mar Diop, le champion en titre l’ASFA face à Gorée, l’ambitieuse. Cette confrontation a tenu ses promesses dans une partie où chaque équipe a eu sa mi-temps. Après une première période dominée par les Insulaires (15-12) sous la houlette d’Alfi Paterne très entreprenant (6 réalisations) et d’un grand Islam Dia dans les cages, les Militaires qui ont longtemps couru derrière le score, (15-13, 16-13, 17-14, 18-15), ont finalement réussi à revenir à la hauteur de l’adversaire, vers la 47e minute (19-19) grace à un très bon Matar Baldé, meilleur scoreur du match (10 réalisations), Khadim Diouf et Cissao Mballo, credités de 5 et 4 réalisations chacun. Après l’égalisation, l’ASFA a pris les devants pour ne plus se faire rejoindre. Finalement les champions en titre s’imposent à l’usure (21-23) devant une équipe de Gorée, qui a longtemps était dans le vrai avant de sombrer. Les coéquipiers de Papa Diop et des 2 bons gardiens, Adama Ndiaye et Seybatou, ont fait preuve de beaucoup de force, pour renverser leurs rivaux du jour, qui ont raté 2 pénalités de 7 m dans les derniers instants par Mohamed Sidibé (4 réalisations). Ce qui aurait pu influer sur le resultat final. Le champion en titre est bien là.

La prochaine journée se jouera à partir de ce mercredi.

Résultats 1ère journée Ch Élite Hommes

USCC Rail/JA (24-21)

Olympique Diourbel/Dagana (41-37)

DUC/ISEG (25-29)

Gorée/ASFA (21-23)