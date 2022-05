Dans la poule B, tout reste encore possible, et même le leader, la JA (1er, 22 pts+7) peut encore être éliminée des Plays-Offs. Il suffit que les partenaires d’Abdoulaye Mboup perdent devant Dagana (3e, 20+21) et que l’ASFA (2e, 21 pts+24) remporte son duel devant Gaston Berger (5e, 15 pts-3) en devenant du coup premiers, pour que la Vieille Dame s’exclut des demies-finales. Qui aurait cru que pareil scénario aller arriver aux Bleus-Blancs à qui tout réussissait lors de la première phase. Malgré ces craintes, la JA a son destin en main et aura besoin de ne pas perdre. Cependant, elle risque d’avoir en face, des Daganois qui voudront profiter d’une telle opportunité pour réussir le match de leur vie, et obtenir une qualification historique aux Play-Offs. Quand aux champions en titre, les Militaires, en cas de défaite de Dagana, ils seront qualifiés quelque soit leur résultat, mais en position de seconds. Pour le dernier match de la poule, le Saltigué déjà relégué (6e, 11 pts-44) va recevoir l’Olympique de Diourbel (4e, 18 pts-5).

Dans la poule A, on peut noter les qualifications de l’ISEG Sport (1er, 24 pts+34), qui devrait conserver la première place en gagnant son dernier match par forfait devant Kaffrine qui va pas faire le déplacement comme notifié à la FSHB, et du Dakar Université Club (2e, 21 pts+22) suite à sa victoire (26-25) devant la formation de l’USC Rail (3e, 19 pts+3) avec qui il était en lutte et qui compte terminer en beauté devant Gorée (4e, 18 pts+5). Quand aux Thiessois du Rail, déçus d’être éliminés par les Étudiants, ils vont recevoir Tamba, déjà condamné au purgatoire (6e, 11 pts-59), et comptent consolider leur 3ème place.

