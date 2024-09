Handball-Championnat Élite Hommes/J14 : ASFA, sacrée avant terme, boucle sa saison sur une note positive devant l’USC Rail battue 29 à 22

XALIMANEWS-Le match de la 14e journée du Championnat Élite Hommes entre l’USC Rail de Thiès et l’ASFA, déjà couronnée championne, a tenu toutes ses promesses avec une rencontre particulièrement disputée au stadium Lat Dior de Thiès ce mercredi et ponctuée par une victoire des Militaires

Le public thièssois, venu en nombre pour soutenir ses favoris, a assisté à une première mi-temps dominée par les militaires de l’ASFA. Sous l’impulsion de Matar Baldé et de Malang Soumaré, l’équipe visiteuse a pris l’avantage, menant à la pause sur le score de 13 à 10. Du côté de l’USC Rail, Ismaila Faye et Modou Thiam se sont distingués pour tenter de tenir tête à leurs adversaires.

La seconde période a été marquée par un sursaut d’orgueil des locaux, finalistes de la Coupe du Sénégal 2024. Motivés par l’énergie de leurs supporters, ils parviennent à égaliser à la 38e minute (16-16) grâce à une action insolite : une réalisation de leur gardien, Thierno Niass, qui a lobé son homologue militaire, sorti loin de ses cages. Cependant, malgré cette égalisation et le regain de confiance des Thièssois, les militaires de l’ASFA, déterminés à finir la saison en beauté, ont repris les commandes du match.

À 11 minutes de la fin, l’ASFA a pris une avance de quatre buts (22-18), un écart que l’USC Rail n’a pu combler malgré une dernière tentative pour revenir au score (22-19). Finalement, les pensionnaires du Camp Leclerc ont scellé leur victoire avec un score de 29 à 22, offrant ainsi une fin de saison éclatante à l’équipe, déjà sacrée championne. Avec ce succès, l’ASFA, qui a retrouvé son titre après l’avoir cédé à l’ISEG la saison précédente, termine en tête, confirmant sa domination dans ce championnat d’élite.

Du côté des vainqueurs, le trio composé de Matar Baldé, auteur de 11 buts, Khadim Diouf (7 buts) et Malang Soumaré (4 buts) s’est particulièrement illustré. Pour l’USC Rail, malgré la défaite, Mamadou Moustapha Thiam (7 buts), ainsi que les frères Faye, Ismaila (5 buts) et Serigne Kosso Mbacké (4 buts), ont été les plus en vue.

Résultats 14e journée

USC Rail/ASFA (22-29)

Suite Programme 14e journée

Samedi 21 septembre 2024

Jardin Public Rufisque

17h 30 Jeanne d’Arc /ISEG Sport

Dimanche 22 septembre

Jardin Public Rufisque

17h 30 DUC/Olympique Diourbel

Classement Hommes

1 ASFA (33pts+87)

2 DUC (25 pts+32)

3 USC Rail (25pts+5)

4 JA (22 pts-4)

5 ISEG (18 pts-31)

6 O Diourbel (19 pts-35)

7 Gaston Berger (17 pts-24)