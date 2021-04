Pour ce match de fermeture de la 2eme journée de la zone centre ouest, face à la JA, le coach des militaires de l’ASFA, Cissé, mettait Ibou Ciss dans les buts. Ce dernier, avec Serigne Kosso Mbacké et Senghor, faisaient office de cadres dans les rangs des tenants du titre. En face, la JA, qui sortait d’une défaite initiale face au DUC (33-26) avait à coeur de se racheter face aux pensionnaires du Stade Iba Mar Diop, ce qui n’est pas une partie de sinécure. Devant un sympathique public, les militaires poussés par leurs supporters qui montaient des voix et battaient des assicos, démarraient par un 2-0, avant de voir la JA revenir à 2-1. Le champion en titre, étire le score en infligeant un 3-0 aux JA-men, ce qui porta le score à (5-1). La défense très agressive des militaires gênent les velléités bleues. Et avec un Ibou Ciss en état de grâce dans les buts, les choses deviennent pas facile pour l’équipe adverse. Serigne Kosso Mbacké Faye et Senghor abattent un travail défensif énorme dans les rangs militaires, mais la JA parvient tout de même à recoller au score, pour finalement revenir à moins 2 en fin de première periode (10-8). La mi-temps fut sifflée sur ce score.

