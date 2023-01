Ce Samedi, comme lors de la première journée, le stadium Amadou Barry de Guédiawaye vivbrera aux rythmes des envolées des handballeurs, dans le cadre de la 2ème journée du championnat Élite. A 16h 30, l’Union Sportive Goréenne, battue par l’ASFA (23-21) après avoir fait jeu égal la plupart du match, compte engranger son premier succès, face à l’Olympique de Diourbel qui avait disposé de Dagana (41-37). Ce sera un match très intense entre une équipe insulaire revancharde portée par Alfi Paterne et une formation diourbeloise sous la guide de Pathe Diop, qui voudra enchainer. En seconde heure, l’epouvantail du handball masculin sénégalais, l’ASFA, fera face au Dagana HBC. Les partenaires d’Omar Sané et Cheikh Bara Niang, ne comptent se faire compliquer la tache et essaieront remporter un second succès de rang, face à Malle Diop et compagnie. Ce même samedi, mais à Thiès à partir de 17h 45, le Rail va recevoir le DUC. Les cheminots sortent d’une victoire devant la JA (24-21) alors que les Etudiants ont courbé l’échine devant ISEG (29-25). Les partenaires de Pape Youssoufa Tall et Abdourahmane Sow, ne comptent pas concéder une autre défaite et devront sortir le grand jeu, eux qui disposent d’un bon effectif. Cependant, Serigne Kosso Mbacké Faye, Mohamed Amine Cissé, ne voudront pas se faire scalper. Une grosse partie en perspective.

