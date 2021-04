Pour le compte de la zone centre ouest, chez les masculins dans le cadre de la 2ème journée, le Dakar Université Club et l’Union Sportive Goréenne se faisaient face, ce vendredi soir au Stadium Iba Mar Diop. Les jaune et noir du DUC sortaient d’une victoire d’entrée devant la JA (33-26), là où Gorée était défaite par le Saltigué de Rufisque (32-29). C’était un match de confirmation ou de rachat entre étudiants et insulaires. En première période, le DUC donnait l’impression de dominer son sujet, menant les débats mais en face la formation goréenne ne lâchait pas du lest, et la mi-temps intervint sur un score serré de 10-9 pour DUC.

