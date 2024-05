Handball-Championnat Élite Hommes/J28 : des chocs en perspective, O Diourbel/ISEG, DUC/JA et Gaston Berger/Rail, Tamba forfait général et classement réaménagé

XALIMANEWS-Suite à l’exclusion de l’équipe de Tamba HBC après trois forfaits en sept journées, la huitième journée se déroulera avec un classement réaménagé. L’ASFA, initialement programmée pour recevoir Tamba HBC, sera exemptée ce week-end.

Ce samedi à 19 h 30, au jardin public de Rufisque, le dauphin de l’ASFA, le DUC (2e, 14 pts +16), affrontera la JA (3e, 13 pts). Lors du match aller, les Étudiants avaient triomphé par 7 buts (38-31). Les Bleu-Blancs viennent de gagner contre l’ISEG Sport, tandis que les Étudiants n’ont plus connu la victoire depuis deux matchs, avec un nul contre Gaston Berger et une défaite à Diourbel. En retard dans la course au titre, Michel Diakité, Kalagban Oularé et leurs coéquipiers doivent réagir. Cependant, contre la solide équipe de la JA, la tâche sera ardue, d’autant plus que Fakha Diagne, Thierno Yaya Diallo et leurs partenaires peuvent prendre la deuxième place en cas de victoire.Toujours samedi, mais à l’intérieur du pays, la coriace formation de l’Olympique de Diourbel (5e, 10 pts) recevra l’ISEG (6e, 9 pts). Balla Alioune Diouf, Pathé Diop, Amadou Mbaye et leurs coéquipiers cherchent à confirmer leur victoire contre le DUC (33-30). Les champions en titre, menés par Ousmane Mbodj et Mohamed Dramé, doivent impérativement s’imposer pour éviter la zone dangereuse. Malgré des absences lors de leur dernière sortie, les joueurs de l’ISEG, au complet cette fois, devront se surpasser car à Diourbel, les équipes visiteuses rencontrent souvent des difficultés.Le dimanche à Saint-Louis, deux équipes perdantes lors de la 7e journée, Gaston Berger et l’USC Rail (7e, 8 pts +18 et 4e, 12 pts respectivement), s’affronteront. Les Nordistes, avec Alfouseyni Camara et Serigne Seck, actuellement derniers, viseront une victoire pour quitter la lanterne rouge. De leur côté, les Thiessois, dirigés par Serigne Kosso Mbacké, chercheront à se relancer pour rester dans le groupe de tête.

Programme 8e journée Hommes

Samedi 25 mai 2024

Jardin public Rufisque

19 h 30 : DUC/JA

Centre Polyvalent Diourbel

17 h 00 : Olympique Diourbel/ISEG

Dimanche 26 mai 2024

Salle Université

17 h 30 : Gaston Berger/USC Rail

Classement Hommes réaménagé

1. ASFA (17 pts +33)2. DUC (14 pts +16)3. JA (13 pts +12)4. Rail (12 pts +2)5. Diourbel (10 pts -14)6. ISEG (9 pts -31)7. Gaston Berger (8 pts -18)*NB :

NB: Trois points ont été retirés aux six premières équipes du classement, qui avaient affronté et battu le club de Tamba HBC, désormais déclaré forfait général