XALIMANEWS-Cette 3ème journée a été marquée par les victoires de Gorée et DUC devant l’USC Rail (28-26) et l’Olympique de Diourbel (35-29). Les 2 leaders, l’ISEG et l’ASFA, invaincus, ont enchaîné un 3ème succès de rang devant Dagana (31-19) et la JA (27-24).

Ce dimanche a été la journée des premières pour Gorée et DUC, deux formations avec de bons potentiels mais peinant à s’imposer après 2 journées. Il a fallu la réception du Rail et le déplacement à Thiès contre l’Olympique de Diourbel, pour voir Insulaires et Etudiants engranger leurs premières victoires. A Amadou Barry, les poulains d’Arona Lo n’ont pas laissé passer leur chance. Défaits 2 fois de suite devant l’ASFA et l’Olympique de Diourbel, les Insulaires, pourtant menés de 3 points à la pause (10-13), ont réussi à renverser la tendance en seconde période. Un premier succès qui porte les signatures d’Alioune Badara Sow (6 buts), M. Lamine Sidibé (6 buts), Ismaila Faye et Alfi Paterne ( 5 buts chacun). Chez les Cheminots, Mohamed Amine Cissé comme d’habitude (8 buts), s’est demené, mais en vain. Avec ce succès salutaire, Gorée respire (6e, 5 pts-2) alors que Rail (5e, 6 pts-1) perd une place. En mission périlleuse à Thiès où recevait l’Olympique de Diourbel du fait de l’impraticabilité de son terrain, les partenaires de Youssoupha Tall ont enfin signé leur premier succès. Après une défaite face à l’ISEG (29-25) et un match interrompu contre Rail (18-18), le club pensionnaire de l’UCAD se devait de réagir face aux redoutables Diourbelois. Conquérants, Michel Diakité, Rassoul Diaw et compagnie ont signé une belle victoire devant Pathe Diop et Alioune Sané leur ancien partenaire (35-29). Grâce à ce premier succès, le DUC (4e, 6 pts+2) se relance, alors que l’Olympique de Diourbel fait du surplace avec son premier revers (3e, 7 pts+0). Auparavant à Saint Louis ce samedi, le leader ISEG (1er, 9 pts+21) a enchaîné un 3ème succès, et de fort belle manière (31-19) devant Dagana réputé difficile à jouer chez lui. Du coup, Hubert Nanawa, Jorel Chedjou, Cheikh Ka et compagnie vont s’offrir un choc royal contre l’ASFA, championne en titre, qui a aussi enchaîné une 3ème victoire de rang. L’artillerie militaire, avec ses snippers, Khadim Diouf (8 buts) et Cissao Mballo (10 buts), ont enfoncé la Vieille Dame (27-24) après avoir mené 15 à 11 à la mi-temps. L’ASFA (2e, 9 pts+11) disputera la première place à l’ISEG lors de la prochaine journée. Quand à la JA (7e, 3 pts-11), elle reste dans la zone rouge.

Résultats 3ème journée Ch Élite Hommes

Dagana,/ISEG (19-31) ASFA/JA (27-24) Gorée/Rail (28-26) O. Diourbel/DUC (29-35)