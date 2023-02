XALIMANEWS-La 3ème journée du chamionnat va se disputer ce week-end. Ce samedi, l’ISEG Sport le leader fera un déplacement compliqué face à Dagana. Le dimanche, à Diourbel, l’Olympique tentera la passe de 3 devant le DUC qui court derrière la victoire. A Guédiawaye, Gorée créditée de 2 revers a l’obligation de se relever devant le Rail, alors que l’ASFA auréolée de 2 victoires voudra enchainer face une JA qui comptabilise 2 échecs en autant de sorties et qui essaiera de se relancer.

Et de trois pour ce week-end. Les formations de l’Élite du handball masculin sénégalais vont se chauffer samedi et dimanche dans le cadre de la 3ème journée. Tôt ce samedi, l’ISEG Sport (1er, 6 pts+9), guidé par son quatior, Hubert Nanawa, Jorel Chedjou, Ousmane Mbodj et Mouhamadou Sow, fera un déplacement perilleux face à Dagana. Avec 2 succès devant DUC (29-25) et JA (37-32), les protégés d’Arona peuvent consolider leur fauteuil de leaders en cas de 3e succès. Cependant, Dagana (8e, 2 pts-10) doit réagir, en situation de lanterne rouge.

Le dimanche à Diourbel, Pathe Diop, Alioune Diouf et Alioune Sané, vont acceuillir le DUC. Créditée de 2 victoires sur Dagana (41-37) et Gorée (30-28), l’Olympique de Diourbel caracole dans le haut du classement (3e, 6 pts+6). Les Etudiants qui seront guidés par Youssou Tall, Rassoul Diaw et Abdourahmane Sow, devront se ressaisir après une defaite devant ISEG (29-25) et un match interrompu face au Rail (18-18). Une defaite compliquerait la tache au DUC (5e, 3 pts-4), dans la course au titre. Toujours le dimanche mais à Guédiawaye à 15h, Gorée qui sort de 2 revers, ASFA (23-21) et Diourbel (30-28) a l’obligation de montrer un caractère d’urgence face au Rail qui comptabilise une victoire, JA (24-21) et un match interrompu face au DUC (18-18). Chez les Insulaires d’Alfi Paterne, Ismaiila Faye et Mohamed Henry Ndiaye, le bleu de chauffe doit être de mise devant Serigne Kosso Mbacké Faye et Mohamed Amine Ciss. Un choc qui vaudra le déplacement entre 2 formations dont les confrontrations du passé sont souvent été épiques. Après ce match, place sera faite à la rencontre ASFA/JA. Le champion en titre face à une Vieille Dame en perte de vitesse en ce début de championnat. Les 2 équipes ont des parcours opposés. Là où les Militaires dont présents en ce debut de saison avec 2 victoires sur Gorée (23-21) et Dagana (34-28), les Bleu-Blancs ont engrangé 2 revers, devant Rail (24-21) et l’ISEG (37-32). Obligée de se relancer, la JA va avoir affaire à un bloc militaire très dense et qui voudra enchainer un 3ème succès. Ce se sera pas une partie de sinécure pour la bande à Eric Sagna et Thiendella Mbodj, cependant en sport collectif tout est possible.

ADVERTISEMENT

Programme 3e journée Ch Élite Hommes

Samedi à Dagana : 16h 45 Dagana/ISEG

Dimanche à Diourbel : 17h 00 Olympique/DUC

Dimanche à Amadou Barry : 15h 00 Gorée/Rail 16h 30 ASFA/JA