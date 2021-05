Le dimanche, toujours au Stadium Amadou Barry de Guediawaye, à 12h 45, le public pourra assister à un attractif DUC/AFFA. Ces 2 équipes présentent un bon visage depuis le début du championnat. Les militaires du coach Moustapha Cissé, doubles tenants du titre, font un parcours sans faute ponctué de 3 victoires en autant de sorties. En véritable rouleau compresseur, l’ASFA balaie tout sur son passage et se positionne comme un potentiel candidat à sa propre succession. En face, le DUC, qui totalisait 2 victoires d’affilié a été freiné par l’ISEG lors de la journée passée (28-28) au cours d’un bon nul. Dauphins de l’ASFA, les étudiants, conduits par Daouda Barry, Thierno Diallo et leur gardien Cheikh Ka, voudront jouer un mauvais tour aux militaires, mais gare à la réaction des partenaires d’Ibou Ciss et Serigne Kosso Mbacké Faye, qui veulent imposer leur suprématie qui date depuis 2 ans. Ce match promet des étincelles et le public en salive déjà.

