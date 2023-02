XALIMANEWS-La 4ème journée du championnat Élite chez les Messieurs, sera marquée par le duel qui va opposer les 2 leaders, l’ISEG Sport (1er, 9 pts+21) et l’ASFA 2e, 9 pts+11) ce dimanche, pour une rencontre pour la 1ère place. Auparavant, les 2 derniers du classement, JA et Dagana en quêtes de victoires s’affronteront à Saint Louis ce samedi. Le dimanche toujours à Guédiawaye, Gorée (4e, 5 pts-2) aura un gros moceau le DUC (5e, 4 pts-2). Le vainqueur repoussera son adversaire et fera une bonne opération.

Ce samedi, le terrain Abdoulaye Wade, acceuillera le match des la classés, Dagana (8e, 3 pts-22) reçoit la JA (7e, 3pts-11). Ces 2 formations n’ont pas encore connu de victoires, concédant 3 défaites chacune. L’équipe perdante de ce samedi, s’enfoncera davantage.

Le dimanche, ca va être chaud Gorée et DUC, 2 clubs qui veulent enchainer après leurs premiers succès respectifs, face au Rail (28-26) et l’Olympique de Diourbel (29-35). L’opposition entre Insulaires portés par Alfi Paterne contre Youssoupha Tall et compagnie sera très importante dans la mesure où le vainqueur se rapprochera du groupe de tête. Enfin, le clou de cette journée sera le duel au sommet entre l’ISEG Sport (1er, 9 pts+20) et l’ASFA (2e, 9pts+11). Un duel qui vaut le déplacement tellement les 2 formations antagonistes de cet après midi dominical ont dominé ce début de championnat. L’ISEG est crédité de 3 succès d’affilée, DUC (29-25), JA (32-37) et Dagana (19-31), lASFA en a fait autant, devant Gore (23-21), Dagana (34-28) et JA (27-24). En plus, les 2 leaders comptents en leurs seins 2 des meilleurs meileurs bras du championnat, Jorel Chedjou (26 buts, ISEG) et khadim Diouf (22 buts, ASFA), en plus d’avoir 2 autres éléments dans le top 10, Matar Hubert Nanawa et Matar Baldé, crédités de 18 banderilles chacun. Donc le décor est planté pour assister à un gros match entre l’ambitieux ISEG sur qui personne ne misait après une forte saignée ( une dizaine de departs) et le champion en titre, l’insatiable ASFA. Du côté des Bleu-Blancs, l’ASFA reste le favori. » Au vu du statut des 2 équipes c’est l’ASFA le favori après avoir remporté le titre 6 fois de suite, de notre coté après avoir subi 10 départs, l’ISEG joue le maintenant, Cependant, l’appetit vient en mangeant, on compte remporter tous nos matchs », a déclaré Arona Fall le coach des Leaders. En tout cas, ca promet une belle oppostion entre 2 équipes disposant de aux forts potentiels cetre saison.

ADVERTISEMENT

Programme 4e journée Ch Elite Hommes

Samedi 25 février 2023

16h 30 Dagana/JA Rail/O Dioubel remis

Dimanche 26 fevrier 2023

Stadium Amadou Barry de Guédiawaye

15h 00 Gorée/DUC 16h 30 ASFA/ISEG