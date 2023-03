Même orphelin de son maestro, Hubert Chedjou, expulsé dès l’entame de la seconde période, le leader ne tremble pas et parvient à gagner. Opposée à Gorée, la formation estudiantine assez dominatrice en première mi-temps (18-9), portée par Ousmane Mbodj et Pape Assane Diop créditées de 6 bus chacun ainsi que Abdoulaye Samb « Français » , est parvenue à engranger un 6ème succès de rang (33-24), malgré les velléités insulaires suite après l’explulsion d’Hubert Chedjou, élu d’ailleurs joueur du mois par la struture Hand 221. Les coéquipiers d’Ismaila Faye (8 réalisations) et Mohamed Sidibé(5) subissent un 4ème revers. Le dauphin de l’ISEG, l’ASFA a renoué avec le succès après son nul précédent devant DUC (28-28). Les Militaires ont mitraillé l’Olympique de Diourbel (42-33) grâce à ses habituels snipers, les insatiables Khadim Diouf, Matar Baldé et Cissao Mballo, crédités chacun de 10, 9 et 7 réalisations, malgré Pape Alioune Diouf et Pathe Diop (6 buts chacun), du coté adverse. La JA, après avoir essuyé 3 défaites de rang, a engrangé 3 succès d’affilée dont le dernier en date est obtenu devant le DUC (23-21). Un succès qui porte les signatures de Fodé Ndao Sall et El H Ibrahima Thioye ( 6 réalisations chacun). Côté estudiantin, Michel Diakité ( 8 réalisations) et Youssou Tall (6 réa) ont été assez prolifiques. Enfin, à Dagana, le Rail s’est payé le scalp de la lanterne rouge ((34-29).

