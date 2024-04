Handball-Championnat Élite Hommes/J6 : l’ASFA bat l’ISEG et prend le fauteuil, au détriment du DUC tenu en échec par Gaston Berger, la JA et le Rail se neutralisent, l’Olympique de Diourbel gagne Tamba par forfait

XALIMANEWS-Ce week end s’est disputée la 6e journée du championnat Élite Messsieurs. Precédent leader, le DUC tenu en échec par Gaston Berger (36-36) cède le fauteuil à l’ASFA qui a dominé l’ISEG Sport (31-25). Le cjoc entre la JA et le Rail n’a pas connu de vainqueur (24-24). L’Olympique de Diourbel bat Tamba par forfait.

Le samedi au jardin public de Rufisque, la JA et le Rail ont livré un match tendu et égal, se terminant sur un score nul (24-24). Les Thiessois ont pris l’avantage de deux buts à la pause (14-12). En seconde période, malgré les efforts des Visiteurs pour creuser l’écart, la JA est parvenue à revenir au score (23-23) puis (24-24). Les deux équipes se sont neutralisées jusqu’à la fin, malgré une occasion manquée par les Thiessois. Libasse Sambou, gardien de la JA, a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Les meilleurs buteurs pour la JA étaient Mohamed Touré, Fodé Ndao Sall, Fakha Diagne et Alfy, tandis que pour le Rail, Moustapha Thiam et Al Amine Cissé se sont distingués. Toujours ce samedi, les Militaires de l’ASFA ont pris la mesure des Étudiants de l’ISEG, champions en titre. Menant de 2 buts à la pause (13-11), les Soldats vont se mettre à l’abri dans les 30 dernières minutes pour finalement s’imposer de 6 buts ,(31-25), portés par Cissao Mballo le meilleur marqueur de la partie (9 buts), Mamadou Lo (8 buts) et Khadim Diouf (8 buts). Du côté des Vaincus, Mohamed Dramé (7 buts) Ousmane Mbodj et Abdourahmane Sow, crédités chacun de 5 réalisations ont essayé de tenir la dragée haute à leurs rivaux d’en face.

Avec ce cinquième succès en 6 sorties, l’ASFA (1e, 17 pts+35) la tête devant le DUC (2e, 16 pts+31) qui a failli se faire scalper par Gaston Berger le dimanche au jardin public de Rufisque. Après le succès la veille, de l’ASFA devant l’ISEG (31-25), le DUC devait s’imposer pour reprendre son fauteuil tenu provisoirement par les Militaires. Mais en face, une épatante équipe de Gaston Berger allait faire front. Malgré un retard de 3 buts à la pause (20-17), les partenaires de Serigne Seck (4 buts) vont réaliser une seconde période de haut vol. A 3 minutes du terme, Gaston Berger, porté par Bara Diankha (6 buts), Mohamed Niass (6 buts), Alfoussseyni Camara (9 buts) voire Abdourahmane Camara (4 buts) va mener par 3 buts d’avance (33-30). Moment choisi par le banc Dakarois pour prendre un temps mort. Les Locaux vont compter sur deux pénalités de 2 minutes adverses pour grignoter et revenir à la hauteur des Visiteurs (34-34). Et un but salvateur va permettre au DUC d’égaliser (36-36) et s’éviter une défaite. Du coup, ce nul permet à l’ASFA de rester seul leader du championnat devant les Étudiants.

le.match entre l’Olympique de Diourbel et Tamba n’a pu se tenir. Faute d’adversaires, les Diourbelois.ont gagné par forfait (15-00).

Classement après 6 journées

1 ASFA (17 pts+36)

2 DUC (16 pts+31)

3 USC Rail (14 pts+25)

4 JA (13 pts+22)

5 ISEG (11 pts-11)

6 O Diourbel (10 pts-2)

7 Gaston Berger (8 pts-18)

8 Tamba (4 pts-83)