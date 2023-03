Le samedi à Thies, l’ISEG Sport, leader du championnat, rendait visite à l’Olympique de Diourbel pour un déplacement qui s’annonçait périlleux. Dans la capitale du Rail, Kevin Chedjou, Hubert Nanawa, Pape Abdoulaye Samb, Ousmane Mbodj et compagnie, ont bien négocié leur voyage. La formation estudiantine a dicté sa loi aux Diourbelois, battus sur le score de 43 à 38. Du coup, avec ce septième succès de rang, l’ISEG (1er, 21 pts+40) conforte solidement don fauteuil de leader. Quand à l’Olympique (5e, 10 pts-15), elle peut dire adieu au titre. A Saint, les Daganois recevaient les Étudiants du DUC, avec la ferme intention de remporter un premier succès. A domicile, grâce aux bonnes prestations de Mor Sy, Khadim Thiam, Malé Diop et Amadou Mbodj, crédités de 9, 7 et 5 buts pour les 2 derniers, Dagana (10 pts-32) s’est octroyé une première victoire (33-32) et prend provisoirement la 6ème place. Quand au DUC de Rassoul Diaw (6 buts), Modou Cissé (7 buts) et Hamady Thiam (9 buts), il reste scotché à la 4ème place (11 pts+2) et peut miser sur la Coupe du Sénégal.

