Après avoir engrangé 6 victoires de rang, l’ISEG (1er, 18 pts+39) ne compte pas s’arrêter en si bon.chemin. En déplacement face à l’Olympique de Diourbel qui compte un match en moins (5e, 9 pts-10), les leaders qui ont disposé de Gorée la journée précédente (33-24) auront un adversaire assez imprévisible, battue par l’ASFA dernièrement (42-33). Cheikh Ka et ses coéquipiers n’auront pas la partie facile face aux partenaires d’Aliou Diouf. A Saint Louis, Dagana la lanterne rouge (8e, 7 pts-38) acceuille le DUC (4e, 10 pts+3). Les coéquipiers de Mallé Diop qui courent toujours derrière une première victoire auront en face Doudou Ndiaye et compagnie, blessés, revanchards après la défaite subie face à la JA (25-23) et qui voudront renouer avec le succès. A Amadou Barry, il y’aura d’abord le choc des bleu-blancs entre Insulaires et la Vieille Dame. Gorée (6e, 9 pts-15) est à la recherche d’un second succès. Battus par le leader la journée écoulée (33-24), les partenaires d’Alfi Paterne vont avoir affaire à des JA-men (3e, 12 pts-2) en pleine confiance et qui alignent 3 succès de rang. Un gros choc en perspective. Enfin, le champion en titre et dauphin l’ASFA (2e, 15pts+16) qui sort d’un gros succès (42-33) face à l’Olypique de Diourbel, va acceuillir le Rail HBC (7e, 8 pts+1). Les Thiessois qui sont allés remporter un bel succès à Dagana (34-29) essaieront de secouer la solide armada militaire qui a récupéré 2 des leurs à l’inter-saison, à savoir Malick Gueye Faye et Adama Ndiaye Gaindé et conduite par Matar Baldé et Khadim Diouf. Les Militaires feront face à leur ancien capitaine, Serigne Kosso Mbacké Faye, passé de l’autre bord depuis 2 ans. Leger ascendant pour le champion en titre.

