Dans la poule B, ce dimanche, un choc bouillant va opposer la JA (1er, 19 pts), le leader incontesté à l’ASFA (2e, 15 pts+4) son dauphin et champion en titre. Là où les Bleu-Blancs peuvent se permettre un revers et garder leurs chances pour la qualification, les Militaires doivent impérativement s’imposer. Battus par la bande à Éric Sagna et Thiendella Mbodj lors de la manche aller, Papa Diop, Abdoulaye Samb et Ibou Ciss doivent prendre leur revanche sinon ils pourraient se faire doubler par l’Olympique de Diourbel (3e, 15 pts-3) et Dagana (14 pts), qui vont se croiser. Le dernier match de la poule verra les 2 mal classés, Gaston Berger (11 pts-4) et Saltigué (9 pts-30) se frotter au jardin public de Rufisque le dimanche.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy