XALIMANEWS-La 8ème journée du championnat Élite Hommes, pour le compte de la zone centre ouest, a vu les Militaires de l’ASFA (1e, 18 pts) et le DUC (2e, 18 pts) déjà qualifiés, s’imposer respectivement devant la JA (4e, 11 pts) et Gorée (6e, 8 pts) sur les scores de (35-31) et (28-25). L’ISEG Sports (3e, 14 pts) grâce à sa victoire sur le Saltigué, cinquième (24-23) se rapproche des play-offs.

Les Militaires de l’ASFA, champions en titre, continuent leurs sans faute en engrageant leur 7e victoire de rang en 8 journées, dont un match sans verdict pour le moment (contre Gorée comptant pour la 5e journée de la phase aller). Comme lors du match aller, gagné (26-18), les protégés du coach Moustapha Cissé ont remis çà en s’imposant par 4 buts d’écart cette fois çi (35-31), un score moins conséquent qu’à l’aller mais une victoire logique et méritée. Portés par les frères Faye ( Serigne Kosso Mbacké et Ismaila dit Iso), auteurs de 6 réalisations chacun et Mouhamadou Moustapha Thiam (5), les champions en titre, dominateurs en première période (19-16), ont confirmé leur main-mise sur la rencontre en infligeant un 16-15 aux Bleu-blancs pour s’imposer (35-34). Du coup, l’ASFA obtient sa 7e victoire en 8 journées de championnat, dont un match contre Gorée émaillé d’incidents et qui reste à être tranché. Pour rappel, les 2 équipes étaient à égalité (17-17) au moment de l’arrêt du match par l’arbitre, pour cause d’echaffourées. A 2 journées de la fin, la formation militaire, première de la zone centre ouest est déjà qualifiée, mais voudrait garder le fauteuil convoité par le DUC, son dauphin. Donc leur confrontation de la prochaine journée vaudra son pesant d’or.

Des Étudiants, qui ont obtenu leur 6e victoire en 8 matchs, dont 1 nul contre l’ISEG Sports (28-28) et une défaite face aux militaires (30-39), à l’aller. Sous la houlette de Thierno Amath Diallo, credité de 9 réalisations, les pensionnaires de l’UCAD ont pris la mesure de l’Union Sportive de Gorée (28-25) malgré un bon Khassim Tandjigora (8 buts). Le Dakar Université Club, avec 18 points au compteur se positionne derrière le leader militaire et peut préparer sereinement les quarts.

Enfin, l’ISEG Sports a remporté une troisième victoire qui le rapproche des play-offs. Opposés au Saltigué de Rufisque qu’il avait battu lors de la phase aller (30-27), les joueurs de Youssou ont du s’employer cette fois çi pour se dépêtrer du piège rufisquois. Les partenaires de Outoupa Fall, se sont imposés d’une courte tête (24-23), mais une victoire qui les rapproche des play-offs à 2 journées de la fin. Sauf catastrophe ce qui paraît invraisemblable, l’ISEG Sport (3e, 14 pts) verra les quarts de finale.

La dernière place qualificative pour les play-offs devraient se disputer entre JA (4e, 11 pts) et Saltigué (5e,11 pts). L’équipe de Gorée (6e, 7 pts), pour espérer s’inviter à la fête, doit d’aborder obtenir gain de cause dans le litige l’opposant à l’ASFA, ensuite battre cette même formation lors du match retour et ensuite s’imposer comme lors du match aller face à l’ISEG Sport, ce qui ne serait pas une partie de sinécure, d’autant plus que le quatrième et le cinquième vont se rencontrer lors de la prochaine journée et une victoire de l’un de ces clubs lui permettre de repousser les Insulaires.

Les zones, centre nord et centre est, à qui il reste 1 journée à disputer, n’ont pas compéti ce week-end, et nous y reviendrons pour faire le point dans ces 2 poules.