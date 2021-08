XALIMANEWS-La 8ème journée du Championnat Élite Hommes de la zone centre ouest, disputée ce mercredi, à vu l’US Gorée prendre sa revanche sur la JA (29-26) lui permettant de se relancer à la course aux Play-offs. L’autre fait marquant, c’est le nul de l’ASFA face au Saltigué de Rufisque (28-28).

Le choc de la 8ème journée dans la zone centre ouest, mettant aux prises Insulaires et JA-men, à vu l’US Gorée prendre sa revanche sur la JA. Après un bon début de la Vieille Dame, l’équipe insulaire se rebiffe et il y eut un chassé croisé avant que les poulains du coach Arona Lô ne se détaché de 3 points à la mi-temps (16-13). De retour aux oranges, la JA allume la première mèche, mais Gorée ne lâche pas prise, les 2 équipes se livrent une farouche bataille avec les goréens qui mènent la danse. Mais la JA est parvenue à revenir à 1 point (26-25), mais intraitables, les partenaires de Khassim Tandjigora (8 réalisations) et l’excellent Henry Ndiaye crédité de 5 points, parviennent à finir forts et remportent un précieux succès, qui les relance dans la course pour les quarts. Côté, vaincus, Alioune Badara Diop et Éric Sagna, crédités chacun de 7 points ont été les plus en vue, Fakha Diagne leur homme providentiel à été limité à 2 pétards.

L’autre rencontre du jour, opposait Militaires et Rufisquois. L’ASFA notifiée la veille de la perte par pénalité de son match face à Gorée (5e journée), voudrait remporter la rencontre pour ne pas se faire distancer par le DUC, dans la course au fauteuil de leader. De son côté, le Saltigué de Rufisque, en course pour l’une des 4 places qualificatives aux Play-offs, devrait réaliser un résultat positif, surtout après la victoire de Gorée devant la JA en première heure. Dès l’entame du match, vu l’apreteté des débats, on pouvait imaginer une partie à l’issue indécise. Après une première période équilibrée (13-13), la seconde mi-temps, démarrait tambour battant, il eut y une véritable bataille de tranchées sur le teraflex du Stadium Iba Mar Diop. Les Rufisquois répondaient coup sur coup aux attaques militaires. Sous la houlette de Khadim Diop, auteur de 8 réalisations, le Saltigué titille l’ASFA, où Serigne Kosso Mbacké en métronome (7 réalisations), Matar Baldé (5) et Iso Faye (6), règnent en leaders. Inoxydables, les Rufisquois tiennent à infliger aux Champions en titre leur première défaite de la saison. Il s’en suit une lutte farouche et finalement, les 2 équipes ne parviennent pas à se départager. La partie se termine sur le score de 28 partout.

Grâce à ce nul, le Saltigué reste en vie pour décrocher l’un des tickets pour les Play-offs, convoité par Gorée et JA. Par contre, l’ASFA marque un coup d’arrêt après une longue série victorieuse.