Pour le compte de la poule A, le choc pour la première place entre l’ISEG Sport et l’US Rail qui s’est soldé par un nul (20-20), fut de haute facture. Lors de ce derby, les Leaders ont eu des frayeurs et peuvent s’estimer heureux de s’en tirer avec un nul. Les Thiessois ont bien entamé la partie, sous la houlette des frères Faye, Kosso et Ismaila, crédités de 5 et 7 buts chacun. L’ISEG Sport a attendu la 7e minute pour marquer son premier but (1-4), dominé par le Rail qui ira à la pause avec 2 buts d’avance (11-13). De retour aux oranges, les coéquipiers de Youssou Sangharé sont revenus au score un moment avant de mener la course en tête. Mais, les cheminots ont repris les choses en main et à 52 secondes de la fin, ils mènent par 20 à 19. Le temps mort prit par Zoran le coach adverse, permet à ses protégés de revenir à la marque (20-20). A 10 secondes de la fin, l’USC Rail est en posture favorable en obtenant un 7 mètres. Face à Cheikh Ka, auteur d’une grosse partie en sortant du banc en seconde période, Latyr Diakhaté voit le longiligne portier de l’ISEG, stopper sa tentative, au grand dam de ses coéquipiers. Les partenaires de Mouhamadou Sidibé arrachent le nul (20-20) et garde la tête à 2 journée de la fin. Avec ce nul, le Rail (3e, 17 pts+18) est détrôné de la seconde place par le DUC (2e, 18 pts+21), qui a battu Tamba (6e, 8 pts-61), par forfait. Dans le dernier match, Gorée (4e, 14 pts+5) a battu Kaffrine (5e, 12 pts-19). Les Insulaires se sont imposés (26-31). Le suspens demeure aussi, dans cette poule B.

