Ca se sentait pour le leader du championnat, marquant le pas, en essuyant 2 défaites de suite face à l’ASFA en finale de Coupe de la Ligue et en 8es de Coupe du Sénégal lors de ses 2 dernières sorties. Moins flamboyants après une première phase de championnat de toute beauté avec 7 victoires en autant de sorties, les poulains d’Arona Fall, ont courbé l’echine face aux imprévisibles Diourbelois, coachés par Armand Ndiaye. Le choc entre Dakarois et Baol-Baol a été très disputé, avec un mano a mano interminable. A la mi-temps, l’ISEG Sport menait par 20 à 19. Durant la seconde periode, les 2 équipes se tenaient de près, avec une équipe estudiantine qui menait la course sans donner l’impression de dominer son sujet. Alors qu’il restait 10 secondes à jouer, le score était de 37 partout, et l’ISEG ayant la possession, son coach demande un temps mort et sort son gardien pour le remplacer avec un joueur de champ. Sur la contre attaque, Abdoulaye Samb, le meilleur marqueur du match (11 buts), voit son tir contré, le gardien diourbelois se saisit de la balle et balance dans les cages adverses toutes beantes (38-37). Ce fut l’hystérie dans le banc de l’Olympique, qui parvient in-extremis à terraser l’ISEG Sport (1er, 22 pts+42), qui doit retrouver sa verve. Une victoire qui fait le bonheur de l’ASFA (2e, 21 pts+20). Du coup, avec cette victoire qui relance la course au titre, l’Olympique de Diourbel (4e, 16 pts-12) se replace. Dans les autres rencontres jouées précédemment, l’ASFA a disposé du Rail à Thies (27-26), la JA bat Gorée (25-24). Le match DUC/Dagana se jouera demain mercredi 31 mai au stadium Amadou Barry de Guédiawaye.

