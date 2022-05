Dans la poule B, le chef de bande l’a JA (1er 2p pts+17) va rendre visite à l’Olympique de Diourbel (4e, 16 pts-5). Les partenaires de Thiendella Mbodj et Éric Sagna cherchent une victoire pour filer en demi-finales. De leurs côtés, Pathé Diop et ses frères, qui gardent un brin d’espoir, comptent se payer le scalp du Leader. Le champion en titre l’ASFA (2e, 18 pts+14) va recevoir le Saltigué de Rufisque (6e, 10 pts-33), déjà condamnée en division inférieure. Les protégées de Cissé, portés par Khadim Diouf, Cissao et Ibrahima Diop, d’un cran supérieurs à leurs adversaires, devraient pouvoir s’imposer pour garder intactes leurs chances de qualification. Enfin pour la dernière rencontre, Dagana (3e, 17 pts+18), en course avec la formation militaire, voudra battre Gaston Berger de coach Faye Diallo(5e, 14 pts-1) qui vendra chèrement sa peau à domicile, car menacé de relégation.

