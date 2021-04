Pour le Championnat Elite Hommes, après 2 journées disputées dans la zone centre ouest regroupant les équipes dakaroises, les militaires de l’ASFA, caracolent en tête du classement. Les partenaires de Serigne Kosso Mbacké Faye, doubles champions du Sénégal (2017/2018 et 2019/2020), grâce à leurs 2 victoires acquises face à l’ISEG Sports (30-28) et la JA (26-18), occupent la première place. L’ASFA (1e, 6 pts +10) devance le DUC (2e, 6 pts+9) qui dispose du même nombre de points, mais est devancé au goal average. Les étudiants, tout comme les leaders militaires, ont aussi remporté leurs deux matchs, face à la JA (33-26) et devant Gorée (21-19), lors d’une partie interrompue à 2 minutes du terme à cause d’incidents provoqués par des énergumènes massés dans les tribunes. Le Saltigué de Rufisque (3e, 4 pts) comptabilise une victoire devant les insulaires (32-29) et une défaite (30-27), concédée face à l’ISEG (4e, 4 pts -1), qui avait perdu son premier match face au leader (30-28). L’Union Sportive Goréenne (5e, 2pts -5) qui sort de 2 defaites de rang face au Saltigué et DUC (si le résultat au moment de l’interruption du match sera homologué) file le bonnet d’âne à la Jeanne d’arc (6e, 2 pts, -15), battue lors de ses 2 sorties avec des scores assez étirés devant DUC (33-26) et ASFA (26-18). La Vieille Dame présente la pire défense après 2 journées.

