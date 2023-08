Ce mercredi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye et en matchs retards comptants pour la 12e journée du championnat Élite Messieurs, le Dakar Universite Club a disposé de l’Olympique de Diourbel (31-28), en lutte pour le maintien. Les Etudiants se sont imposés au terme d’une partie très engagée. A quatre minutes du terme du matchs, les 2 équipes étaient à égalité (27-27). Mais les Diourbelois qui avaient repris l’avantage (28-27), se feront infliger un 4-0, pour finalement perdre de 3 points (31-28). Dans ce succès estudiantin, Pape Youssoupha Tall (7 buts), Michel Diakité (5 buts) et Mamadou Sy (4 buts), ont été assez déterminants, alors que chez les vaincus, Pathe Diop et Balla Alioune Diouf se sont montrés assez prolifiques, avec 8 buts pour chacun. Avec ce succès, le DUC (4e, 25 pts-3) qui compte un match en moins, revient à un point de la JA (3e, 26 pts+6), qu’il peut doubler en cas de succès lors de son match retard contre l’USC Rail. Dans l’autre rencontre du jour, pour un avant goût de la demi-finale de Coupe du Sénégal, Militaires et Ja-men se sont livrés une farouche bataille, dans un stadium Amadou Barry de Guédiawaye, pas aux normes pour acceuillir des matchs de handball. Grace à une bonne première période, l’ASFA s’est adjugée la première période avec une avance de 4 buts (17-13). De retour aux oranges, sous la houlette de Pape Matar Baldé, meilleure scoreur de la partie (9 buts), l’ASFA va mener de 5 buts (21-15), après 40 minutes de jeu. Mais du côté adverse, Mouhamadou Moustapha Gueye (5 buts) a toujours maintenu son équipe à flot. Les Bleu-Blancs vont même revenir à 1 but (23-22), à la 45e minute, mais les lieutenants de Baldé, Cissao Mballo (6 buts), Khadim Diouf (6 buts) et Mamadou Lo (4 buts), vont sortir le bleu de chauffe au moment où Ibrahima Thioye (6 buts), Fodé Ndao Sall (5 buts) et capitaine Eric Sagna (4 buts) sonnaient la révolte. L’ASFA (2e, 34 pts+49) s’impose au caractère et consolide sa place de dauphin, devant son malheureux adversaire, qui reste sous le menace du DUC, pour le podium. Militaires et Etudiants vont se retrouver dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du Sénégal, pour un match qui s’annonce passionnant. La seule fausse note de ce match, c’est la blessure du joueut de la JA, Thierno Yaya Diallo, victime du mauvais teraflex.

