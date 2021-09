A l’intérieur du pays, l’ISEG Sports cher au président Mamadou Diop, va rendre visite au Rail Handball Club au stadium Lat Dior de Thiès. Les Troisièmes de la zone centre ouest disposent d’un bloc très homogène constitué d’un mélange d’anciens (Thierno Diallo-Outoupa Fall) et de jeunes aux dents longues et pétris de talents (Ibrahima Sidibé, Thiendou Niang et Michel Diakité). Dans l’adversité, l’ISEG devra s’employer pour s’en sortir face aux Thiessois qui seront boostés par la présence de leur public. Un beau choc en perspective, mais les Bleu-blancs ont les moyens de passer. A Diourbel, les Locaux de l’Olympique, premiers de la zone centre est, vont croiser le fer aux Dakarois du Saltigué sortis in-extremis quatrième dans la zone ouest. Ce match sera très équilibré entre deux équipes assez accrocheuses. Toutefois, les Olympiques qui seront guidés par Pathé Diouf et son compère Malick, doivent se méfier des coéquipiers d’Abou Niang, Alioune Badara et Bassirou Gueye. Pronostic interdit pour ce choc.

XALIMANEWS-Les quarts de finale des Play-offs Messieurs se joueront ce Samedi avec au programme 4 matchs. A Dakar au stadium Iba Mar Diop, DUC et ASFA qui vont recevoir Tamba et UGB partiront favoris, tandis que le Saltigué de Rufisque et l’ISEG Sports auront des déplacement périlleux face aux Olympiens de Diourbel et aux Thiessois du Rail.

